Liposuction Sonrası

Her operasyon sonrasında vücut direncini artırmak ve sağlıklı bir iyileşme süreci geçirmek için dikkat edilmesi gereken konular vardır. Liposuction ameliyatı ndan 10 gün öncesinde ilaç ve sigara kullanımının kesilmesi tavsiye edilir.

Hasta operasyon sonrası bir süre hastanede gözetim altında kalır. Aynı gün taburcu edilir.

Anestezinin etkisi her bünyeye farklı etki eder. Anestezi sonrası hafif kas ağrıları olabilir. Hekimin tavsiye edeceği hafif ağrı kesiciler kullanılabilir.

Ameliyattan sonraki gün vücutta ödem olabilir. Ve bu ödem ilk 3 gün boyunca artar. Ödem atmanın en iyi yolu bol su tüketmektir.

Hasta ilk gün sıvı gıdalarla beslenir. Sonrasında da protein açısından zengin gıdalarla beslenmelidir.

Ameliyat sonrası korse kullanımı tavsiye edilir. Yağ alınan bölgede sarkma oluştuysa en az 2 ay, yoksa en az 2 hafta süreyle korse giyilmesi çok önemlidir. Ameliyattan 1 ay sonra hafif egzersizlere başlanabilir.

Operasyon yapılan bölgede uyuşukluk meydana gelebilir. Bu uyuşukluk 2 ile 6 ay arasında bir sürede geçecektir.

Tamamen iyileşene kadar ılık suyla duş alınmalıdır.

Ağrı ve ödemi hafifleteceğinden sırt üstü yatılması ve yastık desteği kullanılması tavsiye edilir. Şişliğin vücuttan tamamen atılması ortalama 2 hafta sürer.

Operasyondan sonra spor ve diyet uygulanmalıdır. Bunun nedeni işlem yapılan bölgede tekrar yağ birikmesi oluşması ve başka bölgelerde de yağ fazlası oluşarak vücut şeklinin bozulmasının önlenmesidir.

Liposuction Nedir?

Liposuction, vücuttaki derin yağ birikiminin cerrahi teknikle alınması işlemidir. Normalin üzerinde kilosu olan ve bölgesel yağ depolanması sonucu vücudunun belli bölgelerinde yağ birikimi oluşmuş kişilerde iyi sonuçlar elde edilir. Liposuction bir kilo verme yöntemi değildir. Sadece kilo verme yöntemleri ve spor ile yakılamayan inatçı, bölgesel yağlar alınarak vücuda şekil verilir.

Liposuction Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ameliyat genellikle lokal anestezi ile yapılır. Yaklaşık 1-2 saatlik özel bir operasyondur. Ameliyat sonrası ağrı, ağrı kesicilerle önlenebilecek hafif ağrılardır. Bölgesel yağlanma olan yerlere 1-2 milimetrelik kesiler atılır ve bu kesilerden özel bir yöntemle yağ dokuları vakumlanır. Sadece biriken yağ değil aynı zamanda burada yağ tutan hücreler de temizlenir.

Liposuction Ameliyatı Nasıl Bir Ortamda Yapılır?

Ameliyat tam donanımlı bir hastane ortamında, uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. Operasyondan önce hekimin çok iyi araştırılması, seçtiğiniz hekimin daha önce yapmış olduğu aynı operasyonlar incelenmelidir. Yapılan işlemlerdeki öncesi ve sonrası fotoğrafları iyi bir referans olacaktır. Tecrübe bu operasyonda çok önemlidir. Riskleri en aza indirmek için güvenilir bir hastanede, tam donanımla operasyonun gerçekleşmesi hasta sağlığı ve operasyon başarısı için önemlidir.