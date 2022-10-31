Kış Lastiği Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Lastikler, otomobillerin zeminle temasını sağlamasının yanı sıra hareket etmesini de sağlayan en önemli parçalarından biridir. Doğru lastik seçimi güvenli ve etkili performans açısından da oldukça önemlidir. İklim koşullarının sıcak ve kuru olduğu durumlarda kullanılan lastikler, kış mevsiminde sıcaklık değeri - 7/-10 derecenin altına düştüğünde sertleşir. Ayrıca aracın sürüş performans kalitesini de olumsuz etkiler. Bu yüzden kış mevsiminde ya da özellikle soğuk iklim şartlarının hakim olduğu bölgelerde kış lastiği kullanmak hayati bir önem taşır. Aracınızın tutuş performansının artmasını istiyorsanız daha da önemlisi can ve mal güvenliğinizi düşünüyorsanız mutlaka doğru lastik modeli kullandığınızdan emin olmalısınız.

Kış Lastiği Kullanımında Tarihlere Dikkat!

Kış lastiğini, aracınızı kullandığınız bölgenin iklim şartlarına göre seçmelisiniz. Soğuk havaların başladığı Ekim-Kasım ayları ile havanın ısınmaya başladığı Nisan-Mayıs ayları ideal olan aralıktır. Bu dönemler yılın en fazla don olaylarının yaşandığı, kaygan ve buz tutmuş zeminlerin görüldüğü zamanlardır. Bu türden koşullarda aracınızda takılı olan yaz lastikleri ihtiyacınız olan özellikleri yerine getirmek için elverişli değildir. Kış lastiği demek yalnızca karlı havalardan kullanılan lastikler anlamına gelmez. Hava sıcaklığının - 7 ile - 10 arasına düştüğü her şartta kullanılması gerekir.

Sizin için "kış lastiği alırken nelere dikkat edilmesi gerekenleri" bir araya getirdik.

Kış Lastiği Alırken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Tercih ettiğiniz lastiklerin hepsinin aynı kalitede olmasına özen göstermelisiniz.

Arabanızın modeline uygun olan lastikleri satın almalısınız. Aksi durumda araç sağa veya sola çekme yapabilir.

Aracınız için en uygun boyutlardaki kış lastiğini satın almalısınız. Olması gerekenden büyük ya da küçük boyutlardaki lastikler aracın yol tutuş performansını olumsuz etkileyecektir. Aracınızın ihtiyacı olan uygun lastik ebat bilgilerine sol kapısının eşiğinde ya da yakıt depo kapağının üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tercih edeceğiniz kış lastiği derinliğinin 3 mm altında olmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi durumda, yani, lastiklerin diş derinliği 3 mm altında ise aracınızın çekiş gücünün düşmesine yol açacağından riskli durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Hali hazırda zaten kışa uygun lastiğiniz varsa aşınma ve yıpranma olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Eğer bu türden hasarlar varsa yola çıkmadan lastiklerinizi mutlaka yenilemelisiniz.

Kış lastiği araçların yakıt tüketimine ve kabin içi sesini etkiler. “Kış lastiği satın alma” işleminizi gerçekleştirmeden önce kabin sesine dikkat edebilirsiniz.

Ayrıca lastikleri aracınıza takmadan önce mutlaka balans ayarlarını yaptırmalısınız.

Objektif kişi ve kurumlar tarafından gerçekleştirilen lastik testlerini takip edebilirsiniz.

Aracınızı üreten şirketin önerdiği marka ve model en doğru lastiktir. Her ne kadar bu öneriler, lastik fiyatları açısından piyasadaki en uygun olan ürünler değilse de, can güvenliğinizin paha biçilemez olduğunu unutmamalısınız.

Doğru Lastik Türü Ne Demek?

Araçta RFT lastik kullanılıyor mu, yoksa kullanılmıyor mu?

Araç türüne uygun lastik boyutu tercih edilmesine,

Son olarak da aracın ön ve arka lastiklerinin boyutlarının aynı olup olmadığına dikkat ederek doğru lastik türüne karar verebilirsiniz.

En İyi Kış Lastiği Jant Dünyası'ndan Alınır

Jant Dünyası'nın kullanıcılarının can ve mal güvenliği için her detayı düşünerek tasarladığı kış lastiği modelleri aracınız için doğru tercih olabilir. Ayrıca farklı ebatları ve aldığı test sonuçlarıyla güvenilirliğini de pekiştirdiğini söylemek mümkün.

Jant Dünyası lastik modelleri, olumsuz hava şartlarında aracınız için üstün güvenlik vaat ederken yakıt tasarrufu da yapmanıza katkı sağlar. Ayrıca avantajlı kış lastiği fiyatları ile "bir tıkla" kapınızda! Çünkü güvenliğiniz Jant Dünya'sında her şeyden önemli.

Güvenli sürüşler dileriz.