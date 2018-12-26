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Kiralık Daire Ararken Yapılması Gerekenler

Kiralık daire ararken göz önünde bulundurmanız gereken çeşitli konular vardır. Evin çevresini ve hatta erişilebilirliğini araştırmak gibi şeyler..

Kiralık Daire Ararken Yapılması Gerekenler

Kiralık daire ararken göz önünde bulundurmanız gereken çeşitli konular vardır. Evin çevresini ve hatta erişilebilirliğini araştırmak gibi şeyler..

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:11
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Kiralık Daire Ararken Yapılması Gerekenler

Bunlara bakmanız son derece önemlidir, çünkü daireniz için ödediğinizin en azından buna değmesi gerekir. Öncelikle nasıl bir daire aradığınızı belirlemeniz gerekmektedir. Daire özelliklerini seçerken web siteleri ile özellikleri seçebilir buna göre arama yapabilirsiniz. Dairenin harita üzerindeki konumuna bakabilirsiniz.

Kiralık daireler şehrin her yerinde vardır ancak konumu iyi olan daireler için ise bir rekabet söz konusu olabilir, bu daireler arasında en iyisini nasıl bulabilirsiniz ? İnsanlar işlerine giderken kolaylık olsun diye günümüzde metro veya duraklara yakın binaları tercih edebiliyor, ve hatta iş yerlerine yakın yerlerden kiralayarak trafik ile uğraşmak istememeleridir. Ev kiralamadan önce bakmanız gerekenlerden bir diğeri ise bütçenizdir. Pahalı bir daire kiralamak için gerekenlere sahip misiniz? Cevap olumsuz ise, finansal durumunuza uygun bir daire aramalısınız. Bir işe yeni başlıyorsanız, daha az odalı, fiyat olarak daha düşük bir ev kiralamanız akıllıca olacaktır. Yeni başlarken çok seçici olmanıza gerek yok. Herhangi bir çatı sızıntısı olmadığı ve dairede hasar olmadığı sürece, başlangıçta orada kalabilirsiniz. Geliriniz arttıkça daha iyi bir yer arayabilirsiniz.

Evin konumu önemlidir, bununla ilgili internette bir araştırma yapabilirsiniz. Suç oranlarının çok yüksek olduğu bir mahallede yaşamak istemeyebilirsiniz. Basit bir daire kiralasanız bile, bölgede çok sayıda suçlu bulunmadığından emin olmalısınız. Rahat bir şekilde aileniz ile yürüyebileceğiniz güvenli bir yer olmalıdır. Örneğin Bursa bölgesinden bir ev bakıyorsanız, internet üzerinden bulduğunuz evin haritadaki konumuna bakabilir, bu bölge ile ilgili haberleri araştırabilirsiniz.

Aradığınız evi bulmak için bölgedeki emlakçıları ziyaret edebilir, onlardan bilgi alabilirsiniz. Ancak bir diğer yöntem ise internet siteleri ile aradığınız evi bulmaktır. Örnek olarak Bursa’da bir ev arıyorsanız Flatfy kiralık ev arama sitesine girerek aradığınız evi bulabilir belki de direk sahibinden satın alabilirsiniz. Bu şekilde komisyon ödemekten kurtulabilir, kiralama işlemini çok daha hızlı gerçekleştirebilirsiniz.

Ev kiralamadan önce evin odalarını, çevresini mutlaka kontrol etmenizi öneriyoruz. Ve her iki tarafından haklarının korunması adına bir sözleşme yapmalısınız. Sözleşme her zaman sizin haklarınızı koruyacaktır, keyfi evden çıkarma durumlarına karşı ise kesin bir güvenceniz olacaktır.

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