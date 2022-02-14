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Kan Muhafazasında Coolermed Kan Dolaplarının Ayrıcalığını Yaşayın

14 Şubat 2022 Pazartesi 11:39
Kan Muhafazasında Coolermed Kan Dolaplarının Ayrıcalığını Yaşayın

Kan ünitelerinin belirli bir sıcaklık değerinde saklanması gerekir. Hayati öneme sahip olan kan ünitelerinin uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmemesi, kan ünitelerinin bozulmasına neden olabilir. Özellikle cerrahi müdahaleler sırasında ya da sonrasında ihtiyaç duyulan kan ürünlerinin saklanmasında titizlikle hareket edilmesi çok önemlidir.

Coolermed, farklı hacimde pek çok kan saklama dolabının satışını gerçekleştiren bir markadır. Teknolojik özellikleriyle dikkat çeken dolaplar, kan ünitelerinin uygun sıcaklıklarda muhafazasını mümkün kılar. Bunun yanı sıra dolapların şifreli olması, yetkisiz kişilerin kan ünitelerine ulaşmasını da engellemektedir. Ayrıca kolay taşınabilir olmalarından ötürü hastane, laboratuvar olmak üzere birçok yerde kullanılabilmektedir.

Farklı Hacimde Pek Çok Kan Saklama Dolabı Sizlerle

Kan saklama dolapları, temelde kan numuneleri, ürünleri ile plazmaların belirli bir süre ve uygun sıcaklıklarda saklanması için üretilmektedir. Çok önemli göreve sahip olmalarından ötürü titizlikle tasarlanması gerekir.

Bilindiği üzere kişilerden alınmış olan kan numunelerinin, 24 saat boyunca muhafaza edilmesi gerekmekte olup bu süreç içerisinde uygun sıcaklık koşullarında bulunmaları önemlidir. Öte yandan standartların dışındaki saklama süreleri için laboratuvar uzmanları karar vermektedir. Coolermed kan saklama dolapları, belirlenen saklama süresi içerisinde kan ünitelerinin bozulmadan muhafazasını olanaklı hale getirmektedir.

Farklı hacimlere sahip olan dolaplar, aynı zamanda teknolojik özellikleriyle de kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Ürünlerde cam kapılar kullanılmıştır. Böylelikle dolap içerisinde yer alan kan üniteleri dışarıdan görülebilmektedir. Ayrıca her bir kan saklama dolabında bulunan dijital ekran, dolap açma-kapama, sıcaklık ayarlama gibi işlemlerin zahmetsiz bir şekilde yapılmasını mümkün kılar. Sahip olduğu her bir özellik ile Coolermed kan saklama dolaplarının, kan ünitelerinin bozulmasını engellediğini ifade etmek olanaklıdır.

Kan Saklama Dolaplarında Kullanışlı Modeller

Kan dolabının kullanışlılığı da çok önemlidir. Bu tür dolapların kolay taşınabilir olması gerekir. Coolermed tarafından satışa sunulan kan saklama dolapları, dijital ekranı sayesinde birçok işlemin kolaylıkla yapılmasını mümkün kılar. Bunun yanı sıra dolaplarda bulunan raflar, birçok kan ünitesinin aynı anda muhafazasını sağlar.

Hem kullanışlı hem de oldukça dayanıklı olan Coolermed kan saklama dolaplarını uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz.

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