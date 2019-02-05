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Kaliteli Hasta Yatağı Özellikleri

Kaliteli hasta yatağı hastaya bir kumanda aracılığı ile yatak içinde istediği pozisyona tek tuşla sahip olabilme imkânı tanır. Hastaya belli sınırlar dahilinde bağımsız olduğu hissini verir ve var olan sağlığını koruması için yardımcı olur.

Kaliteli Hasta Yatağı Özellikleri

Kaliteli hasta yatağı hastaya bir kumanda aracılığı ile yatak içinde istediği pozisyona tek tuşla sahip olabilme imkânı tanır. Hastaya belli sınırlar dahilinde bağımsız olduğu hissini verir ve var olan sağlığını koruması için yardımcı olur.

05 Şubat 2019 Salı 19:23
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Kaliteli Hasta Yatağı Özellikleri

Günümüzde hastanın evde bakımını kolaylaştırmak amacıyla ev tipi hasta yatakları tasarlanmış ve satışa sunulmuştur. Farklı özelliklere sahip olan hasta yatakları çeşitlilik göstermekte ve geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her hastaya hitap eden hasta yatakları görünüşü ile de psikolojik olarak rahatlama sağlayabilmektedir. Kaliteli hasta yatağı denilince akla hastaya gerek duyulan tedavinin kolaylıkla verilebildiği ve hastanın yattığı süre zarfında iyi vakit geçirebildiği hasta yatağı gelmelidir. Hastalar kendi bakımlarına yardımcı olmak ve tamamen bir kişiye bağımlı olarak zaman geçirmemek isterler. Kilolu bir hastaya ise yatak içinde pozisyon vermek ve kişisel bakımını sağlamak zordur. Kaliteli hasta yatağı hastaya bir kumanda aracılığı ile yatak içinde istediği pozisyona tek tuşla sahip olabilme imkânı tanır. Hastaya belli sınırlar dahilinde bağımsız olduğu hissini verir ve var olan sağlığını koruması için yardımcı olur. Hasta yataklarımız görünüşü ile odanın dekorasyonunu tamamlar ve ek ekipmanları ile hastanın bakımını kolaylaştırır. Bu özelliklere sahip olan hasta yatağı modellerimiz kaliteli hasta yatağı olarak adlandırılabilir.

Hasta Yatağı Kullanmanın Hasta Üzerindeki Etkileri

Pozisyon vermeye yardımcı olan hasta karyolası kullanımı hastayı kısıtlı da olsa bağımsız olduğu izlenimi verir ve bu durum psikolojik olarak olumlu etkiler yaratır. Hastanın öz bakımının sağlanmasına yardımcı olur. Öz bakımı yapılmış bireyler kendini daha mutlu ve zinde hisseder. Bu durumda iyileşme sürecini hızlandırır. Yatak kenarlıkları olan yataklar hastanın düşmesine engel olarak güvenliğini sağlar. Hasta iyi bir bakım alarak iyileşeceğini görür ve hayata gülümsemek için sebepler bulur. Tekerlekli olan hasta yatakları hastanın baharda öten kuşları seyretmesi için yardımcı olur. Tekerlek aracılığı ile duvarda olan hasta yatağı modellerimiz çok fazla insan gücü kullanılmadan kısa sürede cam kenarına taşınabilir. Serum askılığı ekipmanına sahip olana hasta yatağı hastanın yatak içinde de tedavisinin devam etmesini sağlar. Hasta yatağı kullanımı hastanın bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını sağlamaktadır.

Hasta Yatağı Kiralama Hizmetinden Faydalanma

Ameliyat sonrası tedavi, ayak kırığı sonrası kısa süreli hareket kısıtlılığı gibi kısa süreli yatak içi bakımın gerektiği durumlarda daha ekonomik olan hasta yatağı kiralama hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. Hasta yatağı fiyatları değişmekte ve tam donanımlı bir hasta yatağı satın almak bazı durumlarda bütçeyi çok yormaktadır. Ekonomik bütçeyi korumak ve tedavi sonrası hasta yatağını ne yapacağız diye düşünmemek için https://www.hastayataklari.co sitesinden hasta yataklarımızı inceleyebilir ve bizimle iletişim kurarak hasta yatağı kiralama hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

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