Kaçak Bahis Çetesi Hayrete Düşürdü

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kaçak bahis ile mücadele adı altındaki operasyonda, 28 kişi göz altına alındı. Operasyon sonucunda çok sayıda canlı bahis siteleri ekipmanları ele geçirildi. Geniş kapsamlı olarak yürütülen illegal canlı bahis siteleri ile mücadelede çete mensuplarına ağır darbe vuruldu. Asayiş şubenin de destek verdiği operasyonlarda çok sayıda göz altı bulunuyor. Çetenin yapılanma sistemi ise görenleri hayrete düşürdü.

Kaçak Bahis Siteleri İle 64 Milyon Lira

Ankara başta olmak üzere 8 ilde düzenlenen kaçak bahis siteleri ile mücadele operasyonunda çete başları ele geçirildi. Banka hesapları incelenen illegal bahis çetesinin aylık 64 milyon lira kazandığı saptandı. Sorgusu devam eden çete örgütlerinin temasta olduğu kişilere ulaşılmaya çalışılıyor.

Türkiyedeki bets10, tipobet , youwin gibi canlı bahis siteleri dışındaki kaçak bahis siteleri cirosunun önemli bir kısmını oluşturan bu çete, Fetullahçı Terör Örgütü gibi yapılanmış. Baskında bulunan polisleri hayrete düşüren bu durum, işin ne derece önem kazandığını göstermekte. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, yapılan baskının başarı ile sonuçlandığını ve bu çetenin büyük bir yapılanmanın sadece ufak bir parçası olduğunu dile getirdi.

Fetullahçı Tipi Örgütlenmişler

15 Temmuz 2016 yılında darbe teşebbüsünde bulunan ve başarısız olan Fethullahçı etkisi devam ediyor. Yasadışı bahis siteleri çetelerine kadar sıçrayan durum görenleri hayrete düşürdü. Kendi aralarında şifreli yöntemler ile haberleşen kaçak iddaa sitesi çeteleri, Ankara polisinin 8 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonu ile kıskıvrak yakalandı. İnternet üzerinden yasadışı bahis oynatan çete, aylık 64 milyon lira gelir elde ettiği tespit edildi. Şimdilerde ise çetenin bağlantılı olduğu yapılanma hakkında araştırmalar devam ediyor. İnternet üzerinden kaçak bahis oynatan çeteye yönelik operasyonda isimleri, H. Ç, S. Ç, F. Ç ve F. A olan 4 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar ekip otosuyla emniyete götürülürken bir araç ile takip edildiğini fark eden polisler aracı durdurdu ve zanlılar ile birlikte olduğu tespit edilen T. D ve R. Ç’ yi de gözaltına aldı. Kaçak bahis çetesi FETÖ tarzı yapılanmayı örnek almış ve Bylock tarzı şifreli programlar ile birbirleriyle iletişim kurmuşlar. Her çete üyesi sadece üstündeki kişiyi tanıyarak oluşturdukları yapılanma, emniyet güçleri tarafından çözülmeye başlıyor.

Kaçak Bahis Sitelerine Ağır Darbe Vuruldu

Kaçak canlı bahis siteleri ve yabancı iddaa siteleri etkisinin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Maliye Bakanı, ellerinden geldiğinde bu yapılanmanın önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi. Bakan, “Biz ne yaparsak yapalım vatandaşımız hala gidip o illegal canlı bahis siteleri aracılığıyla spor müsabakaları oyunları oynarsa, müdahalemiz sınırlı kalacak. O yüzden bu çeteler ile hep birlikte savaşmalıyız. Her vatandaş, özellikle her gencimiz üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Kaçak bahis suçuna iştirak eden ve tespit edilen kişilere de Kabahatler Kanununca yüklü miktarda para cezası uygulanacak.” dedi.

Kaçak Bahis Çetesini 30 Avukat Savundu

Yasadışı canlı bahis siteleri suç örgütlerine karşı yapılan operasyonda yakalanan 28 kişiden 4’ ü için 30 avukat tutuldu. Çeşitli illerde lüks villa ve rezidanslarda barınan kaçak çete üyelerinin kara para aklama işleri de yaptığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Yasadışı Canlı Bahis Siteleri Operasyonu Devam Edecek

Kaçak bahis siteleri ve yabancı canlı bahis siteleri ile tek koldan mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Spor Toto Teşkilat Başkanı, her fırsatta ülke ekonomisine vurgu yaparak “Ülkemizde her yıl oynanan spor bahisleri 52 milyar lira seviyelerini aşmış durumda, bakıldığında bu sevindirici bir durum gibi. Ancak 52 milyar liranın yaklaşık 40 milyar lirası yabancı canlı iddaa siteleri ve kaçak bahis siteleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Devlet sadece yasal bahisten % 40’ lık vergi alıyor. Dolayısıyla 16 milyar liralık bir vergiden mahrum kalıyor.” dedi.

Yasadışı bahisle 2003 yılından bu yana etkin mücadele halinde olduklarını hatırlatan Spor Toto Teşkilat Başkanı, aynı zamanda 2019 yılıyla birlikte eşi benzeri görülmemiş operasyonların da gerçekleşeceğinin sinyalini verdi.