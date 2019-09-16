Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101784
ALTIN
276.298
DOLAR
5.7297
STERLİN
7.0989
EURO
6.3133
‘Tarihin Bekçisi’nin Göbeklitepe’yi keşif hikayesi
‘Tarihin Bekçisi’nin Göbeklitepe’yi keşif hikayesi
Milli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor
Milli maç arası Fenerbahçe'ye yaramıyor
Prematüre bebek bakımının püf noktaları
Prematüre bebek bakımının püf noktaları
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi değil
İdrar kaçırma artık çocukların kaderi...
Grip ölüme neden olabilir
Grip ölüme neden olabilir
İş fırsatları için hemen tıkla!

İyi Bir Oyuncu klavyesi İşinizi Kolaylaştırır

Oyuncu klavyesi seçiminizi doğru yaptığınız takdirde, oyundaki etkinliğiniz gözle görülür biçimde artar. Ayrıca oyun oynadığınız mekanın havasını, oyuncu ruhuyla bütünleştirmek için dizayn edilmiş klavyeler, psikolojik anlamda “havaya girmenize” yardımcı olur.

İyi Bir Oyuncu klavyesi İşinizi Kolaylaştırır

Oyuncu klavyesi seçiminizi doğru yaptığınız takdirde, oyundaki etkinliğiniz gözle görülür biçimde artar. Ayrıca oyun oynadığınız mekanın havasını, oyuncu ruhuyla bütünleştirmek için dizayn edilmiş klavyeler, psikolojik anlamda “havaya girmenize” yardımcı olur.

16 Eylül 2019 Pazartesi 15:15
12 Okunma
İyi Bir Oyuncu klavyesi İşinizi Kolaylaştırır

seçiminizi doğru yaptığınız takdirde, oyundaki etkinliğiniz gözle görülür biçimde artar. Ayrıca oyun oynadığınız mekanın havasını, oyuncu ruhuyla bütünleştirmek için dizayn edilmiş klavyeler, psikolojik anlamda “havaya girmenize” yardımcı olur.

Elbette sıradan ve ucuz bir klavye ile aynı oyunlar oynanabiliyor. Tıpkı 10 TL ödeyerek “kırmızı et(!)” yemeği yenebileceği gibi... Yani sizin bir klavyeden beklentiniz ve kullanım amacınız asıl kriter. Beethoven’ın eserlerinden oluşan müzik listesini, 5 TL değerindeki kulaklıklardan dinlemek her zaman mümkün. Ancak alacağınız keyif, kalite ve verimin hesabını size bırakıyoruz.

Bu anlamda oyuncu klavyeleri için seçim yaparken, sizi her anlamda yukarıya taşıyacak kaliteyi bulmaya çalışın.

Gaming Tecrübenizi Daha Eğlenceli Hale Getirin

Minimum sistem gereksinimleri, piyasadaki en uygun fiyatlı klavye, mouse ve kulaklılar bir oyunu oynamanız için yeterli. Peki minimumla yetinmek, oyunculuğun ruhuna ne kadar uygun?

Oynadığınız oyunlarda her zaman en iyi sonucu hedeflediğinize göre, oyun ekipmanlarını da bu amaca uygun seçmek gerekiyor. Bu noktada oyuncu mouse ve oyuncu klavyesi en hayati donanımlar. Hatta bu ekipmanlar bir oyuncunun “organları” olarak değerlendirilebilir. Bir keman virtüözü için keman ve keman yayı ne anlam ifade ediyorsa bir oyuncu için oyuncu klavyesi ve oyuncu mouse aynı anlamı ifade eder.

Oyuncu klavyeleri, mouselar kadar fazla çeşide sahip değil. Ancak yine de kullanım amacına ve kişisel tercihlerinize göre değişecek birçok seçenek mevcut. Özellikle kendinize eSpor camiasında bir yer edinmek istiyorsanız, bu zamana kadar hiç aklınıza gelmeyen detayları düşünerek hareket etmeniz gerekebilir. Oynadığınız oyun, fiziki yapınız, geçmişten gelen alışkanlıklarınız, klavyede kullanılan malzeme, makro-kısayol seçenekleri, kablolu ya da kablosuz bağlantı gibi özellikler başta olmak üzere, detaylı karşılaştırmalar yaparak doğru klavyeye sahip olabilirsiniz.

Detaylı bilgi için;

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu KlavyesiOyuncu MouseOyuncu Klavyeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uygun Fiyatlarla Ofis Sahibi Olun!
Uygun Fiyatlarla Ofis Sahibi Olun!
Ayak Mantarı Tedavisi
Ayak Mantarı Tedavisi
Tüm İşlevleriyle White To Black ve Yorumları
Tüm İşlevleriyle White To Black ve Yorumları
Ankara'da Gezilecek En Güzel Yerler
Ankara'da Gezilecek En Güzel Yerler
Sabo Terlik Modelleri
Sabo Terlik Modelleri
Fuar Stantlarına Modern Yaklaşım
Fuar Stantlarına Modern Yaklaşım
Ankara Boşanma Avukatı
Ankara Boşanma Avukatı
Canbay & Wolker Kimdir? Şarkıları ve Albümleri
Canbay & Wolker Kimdir? Şarkıları ve Albümleri
Her Talebe Uygun Fuar Standı Kiralama
Her Talebe Uygun Fuar Standı Kiralama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans