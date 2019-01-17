İddaa İhalesi İçin Gerekli Şartlar Yayınlandı

25 Ekim’de Resmî Gazetede duyurulan Sabit ihtimalli ve müşterek spor bahisleri sitesi İddaa için ihale tarihi belirlendi. 27 Kasım 2018 saat 11:00 da düzenlenecek ihaleye katılacak firmalar için gerekli bilgilendirmeler paylaşıldı. Kamuoyu ile paylaşılan ihale şartları gereğince her özel şirket İddaa ihalesine katılamayacak. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Spor Toto Teşkilat Başkanı, “2008 yılında başladığımız ihale işlemlerini 2. kez gerçekleştireceğiz. Bu konuda tabi ki heyecanlıyız. Umarız katılım sayısı da beklediğimiz ölçüde olur. Her katılımcı firmanın eşit şartlarda yarışacağı ortam oluşturacağız.” dedi.

İddaa İhalesi 27 Kasım'da Gerçekleştirilecek

2008 yılında ilk kez gerçekleştirilen spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli bahis oyunları ihalesi, 2018 yılı itibariyle yenilenecek. 2008 yılında ihaleye katılan firma, 10 yıllığına İddaa firmasını işletme yetkisini almıştı. 10 yıllık sürenin sona ermesinden dolayı 2. kez ihale ortamına çıkan İddaa, yeni işletmecilerini bekliyor. İhale ile ilgili sorulan soruları yanıtlayan Spor Toto Teşkilat Başkanı, ihale şartlarını belirlediklerini belirtti. Her önüne gelen şirketin ihaleye katılamayacağının altını çizen Bakan, adil bir şekilde rekabet ortamı oluşturacaklarını söyledi.

Konu ile ilgili bir açıklama da ihaleye katılacaklarını açıklayan eski işletmeci firmadan geldi. Yetkili Firma Genel Müdürü yapmış olduğu açıklamalar ile hedeflerini belirlediklerini söyledi. 10 yıllık işletme sürecinde yasal bahis sektörünü dünyaca hizmet veren canlı bahis siteleri ile rekabetçi boyuta getirdiklerini vurgulayan firma genel müdürü, 2008 yılında başladıkları serüvene uzun süreler devam etmek istediklerini söyledi.

Yasal Bahis Sitesi İhalesi 2008 Yılında Başladı

2004 yılında spor müsabakaları bahis oyunlarını oynatmaya başlayan Spor Toto Teşkilatı, o günden bugüne kaçak canlı bahis siteleri çeteleri ve illegal iddaa siteleri ile savaş halinde. Yabancı canlı iddaa siteleri ile mücadele adına her türlü önlemi almaktan çekinmeyen Spor Toto Teşkilatı, 2008 yılında İddaa işletmeciliğini özel sektöre taşıdı. İhale sonucu belirledikleri işletmeci ile 10 yıllık anlaşma sağlayan Spor Toto Teşkilatı, sürecin sona ermesinden dolayı yeni ihale yapacağını duyurdu. İddaa işletmeciliğinin özel sektöre açıldığı 10 yıllık durumda, 4 milyar lira seviyelerinde olan yasal bahis siteleri cirosu 12 milyar liraya kadar çıktı. Ancak kaçak canlı bahis siteleri ile mücadelede daha fazla rekabet istediklerini belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı, “2018 yılı itibari ile illegal canlı iddaa siteleri cirosu 50 milyar liraya kadar geldi. Tabi ki bu süreci birçok sorun etkiledi. Yeni yapacağımız İddaa ihalesi ile rekabeti arttırıp yıllık yasal bahis hacmini yükselteceğiz.” dedi.

Spor Toto Teşkilatı İddaa İhale Şartlarını Yayınladı

Spor Toto Teşkilatı İddaa ihalesi için şartlarını belirledi. 10 yıllık taahhüt süresince İddaa işletmeciliğinin sağlıklı yapılabilmesi için ekonomik ve mali şartlar istenmekte. 10 yıllık yasal iddaa siteleri işletmeciliğini alacak firmalar için belirli ekonomik limit koyuldu. Bu limitin altında kalan firmaların ihaleye katılamayacağı belirtildi. Ekonomik şartlardan sonra şirketlerden iddaa siteleri ve bahis terminalleri kurması istenilecek. Ayrıca mesleki ve teknik yeterlilik şartları da araştırılacak.

Ortak girişimli Limited, Anonim gibi şirketler için de tüm ortakların rızasını belirten noter tasdikli belge istenilecek. Bu tarz şirketler ile anlaşma işlemi pilot ortak ile yapılacak. Ayrıca iddaa ihalesine katılacak olan firmaların yurtiçi ve yurtdışı yıllık hasılat değerleri de incelenecek.

Her Şirket Yasal Bahis İhalesine Katılamayacak

Spor Toto Teşkilatı spora dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları ihalesine her şirket katılamayacak. Spor Toto Teşkilatı tarafından belirlenen şartları yerine getiremeyen şirketlerin katılamayacağını belirten Spor Toto Teşkilat Başkanı, ayrıca ismi illegal işlere karışmış şirketlerinde ihale dışında kalacağını belirtti. İhaleye katılmayı düşünen tüzel kişilerden, kara para aklama, rüşvet, vergi kaçırma, dolandırıcılık, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma, sahtecilik gibi illegal suçlardan hüküm giymiş veya şartlı olanlar da katılamayacak. Bunların dışında ihale için gerekli evrakları belirlenen süre zarfında Spor Toto Teşkilatına ulaştırmayan firmalar ile ihale gününde kayıtlı vergi borcu bulunan şirketler de İddaa ihalesine katılamayacak. İhaleye katılacak şirketleri Spor Toto Teşkilatı seçecek ve anlaşma imzalanacak.