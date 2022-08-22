Hidrolik Abkant Çeşitleri

Birçok farklı alanda üretilmiş olan makineler gibi hidrolik abkant üniteleri de farklı çeşitlerde tasarlanmaktadırlar. Bükülecek olan metal sacın özellikleri göz önünde bulundurularak farklı tarzlarda tasarlanmaktadırlar. Bununla birlikte farklı uzunluklarda ve farklı hidrolik güce sahip olacak şekilde tasarlanırlar. Böylelikle bükümü gerçekleştirilecek olan metal saclar için uygun bir ortam sağlanmış olmaktadır. MVD Makine 1950’li yıllardan bu yana metal sektöründe önemli bir rol oynamaktadır. O zamanlardan bu yana farklı tarzlarda pres makinelerinin imalatını gerçekleştirmekte olup müşterilerinin bu yöndeki ihtiyaçlarını karşılamaktadırlar. Hidrolik üniteler ve çelik konstrüksiyonlar ile sistemlerini desteklemektedirler. Bu üniteler aynı zamanda kullanıcılar için özel geliştirilmiş olan yazılım ve donanıma da sahiptirler.

Hidrolik Abkant Kullanım Alanları

Hidrolik abkantlarda dikkat edilmesi gereken fiziksel özellikler hidrolik presin uzunluğu ve büküm işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan strok aralığıdır. Uzun ve yüksek stroka sahip farklı hidrolik abkant modelleri sayesinde birçok farklı metal ürün işlenebilmektedir. Kullanıcılar bu alanda hizmet alırken firma ile iletişime geçerek en uygun tasarımın belirlenmesi hususunda destek alabilmektedirler. MVD Makine tasarlamış olduğu ürünlerde yüksek mukavemet özelliklerini göz önünde bulundurarak makinelerin yüksek ömürlü olmalarına özen göstermektedir. Yüksek ömre sahip makineler işletmeler açısından tercih edilmektedirler. Çünkü ancak bu yöntem sayesinde bakım ve onarım işlemleri için ödenen giderlerde azalmaya gidilebilir. İmal edilmiş olan makinelerde ise uygun yazılımlar geliştirilmekte olup tüm bunlar kullanıcının daha rahat bir şekilde çalışmasına katkı sağlamaktadır.