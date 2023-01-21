Güzellik Uzmanı Ünlü Fenomen Ahu Tonguç; “Cilt ve güzellik uygulamalarında güvenilir eller tercih edilmeli”



Güzellik Uzmanı Ahu Tonguç, güzellik uygulamalarında kişileri profesyonel ve güvenilir merkezleri tercih etmeleri konusunda uyardı. Güzellik Uzmanı Ünlü Fenomen Ahu Tonguç son zamanlarda kaş ve göz makyajının önem kazandığını belirtti. Kalıcı kıl tekniği (microblading) ve ipek kirpiğin bu işlemler arasında en çok tercih edilenler arasına girdiğini anlatan Tonguç, bununla birlikte dudak renklendirme, eyeliner, dipliner uygulamalarının da çok revaçta olduğunu söyledi. “Kesinlikle profesyonel eller tercih edilmelidir” Tonguç, bu uygulamaları yaptırmak isteyenlere önemli uyarılarda bulundu. Sağlık uygulamaları kategorisinde yer alan işlemlerin yapılırken güvenilir ellerin tercih edilmesini gerektiğinin altını çizdi. Ahu Tonguç, “Bu işlemleri uzman ve profesyonel kişilerin yapması gerekiyor. Sağlık işlemi niteliğinde oluyor. Deri açılıyor ve altına doğal pigmentler yerleştiriliyor. Aynı şekilde ipek kirpik, en önemli organlarımızdan göze takıldığından dolayı kesinlikle profesyonel eller tercih edilmelidir” dedi.





