Göz Testi Nedir, Nasıl Yapılır?

Göz testi, göz sağlığı sorunlarının tespit edilmesi amacıyla yapılan çeşitli tetkikleri içeren bir uygulamadır. Birçok farklı göz sağlığı sorununun tespit edilmesinde kullanılabilir. Aynı zamanda her bir göz sağlığı sorununun tespiti için uygulanabilecek tetkik yöntemi de farklılık gösterir. Özellikle yaşlanmaya bağlı olarak gelişen doğal göz sağlığı sorunlarının teşhisi açısından testler son derece önemlidir. Bazı göz testlerinin düzenli olarak yaptırılması ve uzman bir göz doktoru nezdinde göz sağlığının takip edilmesi gerekir. Bununla birlikte göz testlerinde kullanılan ekipmanlar ve teknolojik araçlar da farklılık göstermektedir.

Göz Testi Nedir?

Göz testi, göz sağlığını etkileyen faktörler ve çeşitli düzeyden sağlık sorunlarının tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen tetkiklerdir. Farklı türden teknoloji araçlar ve uygulamalarla yapılır. Bu nedenle birçok göz sağlığı sorununun teşhisinde kullanılır. Özellikle hipermetrop, miyop ve astigmat gibi kırma bozukluklarının teşhisinde son derece önemli bir yere sahiptir.

Göz Testi Nasıl Yapılır?

Göz testi, farklı teknikler kullanılarak gerçekleştirilen komplike bir uygulamadır. Tek bir test bulunmadığı gibi hastanın yaşadığı sağlık sorunlarına paralel olarak farklı testlerin uygulanması mümkündür. Bununla birlikte belli yaşı geçmiş kişilerde de rutin göz sağlığı testlerinin yapıldığını söylemek olanaklıdır. Özellikle kırma kusurlarının tanısında yaygın olarak bu testler kullanılır.

Göz Testi Uygulamaları Nelerdir?

Göz testleri, sadece göz sağlığı sorunlarının tanılanmasında kullanılmaz. Aynı zamanda diyabet gibi sağlık sorunlarının tanısında ya da olası risklerin veya öngörülerin değerlendirilmesinde de yine göz testlerinden faydalanılabilir. Dolayısıyla düzenli olarak göz üzerinde gerçekleştirilen testlerle çeşitli sağlık sorunlarının izlenmesi ve takibinin yapılması mümkündür.

Amster Grid Testi

Amsler Grid Testi, göz merkezinde oluşan ve görmeyi etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla kullanılan bir testtir. Geleneksel göz sağlığı testleri arasında yer almaz. Dolayısıyla spesifik türden göz sağlığı sorunlarının teşhisinde önemli ölçüde fayda sağlar. Özellikle 40 yaş ve üzeri kişiler için rutin bir uygulama olması gereken Amster Grid Testi, basit bir şekilde uygulanabilir.

Görme Alanı Testi

Görme Alanı Testi, görme alanının dış sınırlarını ölçmeyi hedefleyen bir testtir. Uygulama bakımından tıpkı Amster Grid Testi gibi oldukça basit ve kolaydır. Klasik doktor muayenesinin dışında bilgisayarlı olarak da uygulanabilir. Bu testte hastanın doktora yaklaşık olarak 1 metre uzaklıkta oturması gerekir. Daha sonra ise doktorun yönlendirmelerine paralel olarak uygulama devam ettirilmelidir.

Doktorun tam karşısına konumlanan hastaya göz doktoru tarafından burun bölgesine odaklanma talimatı verilir. Bu bölgeye odaklanan hasta, bir gözünü kapatır. Daha sonra ise hastanın farklı bölgelerden gelen ışıkları takip etmesi ve gördüğü an ile ışıkların kaybolduğu an hakkında doktora bilgi vermesi gerekir.

Görme Keskinliği Testi

Görme Keskinliği Testi, en yaygın olarak tercih edilen göz testlerindendir. Her iki göz için farklı şekillerde uygulanır. Her iki gözde sırasıyla kapatılarak uygulama süreci planlanır. Özellikle kırma kusurlarının tanısında oldukça önemli sonuçlar verir.

Duochrome Testi

Duchrome Testi, renk körlüğü sorunu ile karşı karşıya olan kişilerde bu sağlık probleminin tanısında kullanılan testtir. Bu testteki temel amaç yeşil ve kırmızı renkteki harflerin niteliklerinin hasta tarafından tespit edilmesi üzerinedir. Sağ ve sol göz için ayrı ayrı uygulanır ve uygulama sürecinde tek göz kapatılır.

Renk Körlüğü Testi

Renk Körlüğü Testi, retina tabakasındaki koniler üzerine yapılan bir işlemdir. Özellikle genetik renk körlüğünün tanısında yaygın olarak kullanılır. Fakat bu testin farklı tekniklerle uygulanması mümkündür. Duochrome Testinden farklı olarak bilgisayarlı teknikler ya da farklı türden teknolojik araçlarla uygulanabilir.