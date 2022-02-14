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Görkem Uludüz kimdir? Görkem Uludüz kaç yaşında? Görkem Uludüz'ün mesleği nedir?

14 Şubat 2022 Pazartesi 11:32
Görkem Uludüz kimdir? Görkem Uludüz kaç yaşında? Görkem Uludüz'ün mesleği nedir?

30 Kasım 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Türk televizyoncu, girişimci, medya yapımcısı ve iş insanı olan Görkem Uludüz kimdir? Görkem Uludüz kaç yaşında, nereli? Görkem Uludüz'ün mesleği, hayatı ve biyografisi nedir? Detaylar haberimizde...

Görkem Uludüz, Türk televizyoncu, girişimci, medya yapımcısı ve iş insanıdır.

Doğum tarihi: 30 Kasım 1982, Ankara

Boy: 1,82m

Ebeveynleri: Mustafa Uludüz, Fatma Uludüz

Kardeşleri: Bora Uludüz (CEO Sigortam.net)

Eğitim: Hertfordshire Üniversitesi (2006-2009) Ph.D., Erlangen Üniversitesi (2004-2006) M.A., Bayreuth Üniversitesi (2002-2004) B.A.

Resmi site: www.uluduzmedya.com

Görkem Uludüz'ün diplomat çocuğu olarak başlayan, yurt dışında finans sektöründen, medya patronluğuna kadar uzanan yaşam hikâyesi hakkında bir çok haber yapılmıştır.

Bugüne kadar uluslararası kurumlar tarafından farklı kategorilerde bir çok ödüle layık görülmüş ve Türkiye'de medya sektöründe henüz ilk senesinde yılın en başarılı medya girişimcisi seçilmiştir.

Görkem Uludüz'ün medya sektörüne ek olarak, finans sektöründe de global çapta yatırımları bulunmaktadır. Görkem Uludüz, destek olduğu sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, kendi gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündemde yer almıştır. Yurt dışında ekonomi ve sosyoloji alanlarında yüksek lisans, finans alanında doktora yapmıştır.

Babası Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinden olan Görkem Uludüz, 30 Kasım 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokula Ankara'da başlayıp, babasının mesleği nedeniyle faklı ülkelerde çok sayıda okul değişimlerinin ardından ortaöğrenimini Ankara Kalaba Anadolu Lisesinde derece ile tamamladı. Yükseköğrenimini Almanya ve İngiltere'de gören Görkem Uludüz, iki yüksek lisans ve bir doktora yapmıştır.

Görkem Uludüz 2019 yılında Türkiye'ye yerleşip, 2020 yılında medya sektörüne ilk adımını attı ve yapımcı olarak televizyon programlarını hayata geçirdi. Beyaz TV ve TV 8.5 ekranlarında yayınlanan Şöhretler Sahada ile Türkiye'nin ilk kadın futbol programını izleyiciler ile buluşturdu. Türk futbolunun dört büyük klübünün önemli isimleri Hasan Kabze (Galatasaray), Tuncay Şanlı (Fenerbahçe), Ahmet Dursun (Beşiktaş) ve İbrahima Yattara (Trabzonspor)'yı aynı sahada buluşturan Görkem Uludüz, bir çok sosyal sorumluluk projelerinin de içerisinde yer aldı. 2021 yılında gerçekleştirdiği 81 il 81 kadın çalışması ile başta Nefise Karatay ve Şebnem Schaefer olmak üzere; sanat, spor ve cemiyet dünyasından bir çok ünlü simayı bir araya getirdi. Sahibi ve genel müdürü olduğu Uludüz Medya yapım şirketi çalışmalarına devam etmektedir.

2006 yılında Almanya'da erken yaşlarda gerçekleştirdiği evliliği sonlandıran Görkem Uludüz'ün çocuğu bulunmamaktadır.

Son Güncelleme: 14.02.2022 11:35
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