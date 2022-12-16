Gerçek Ev Fiyatları İçin Yapay Zeka Destekli Çözüm Ortağınız: Endeksa

Endeksa, yapay zeka destekli olarak büyük veri analizi ve makine öğrenimi yöntemleriyle gayrimenkul değerlendirmesi yapan bir platformdur. Endeksa, sizin için internet üzerindeki tüm verileri toplar, birleştirir ve bir analiz oluşturarak öngörülerde bulunur.

Gayrimenkul değerlendirme çözümlerinde en güncel ve yenilikçi çözümlerden olan Endeksa, milyonlarca veriyi kullanır. Aynı zamanda Endeksa’nın profesyonel danışmanları fiyatlandırma sürecinde analizlerin okunmasında ve gerekli bilginin elde edilmesinde rol oynar.

Endeksa, gayrimenkul değerlendirmesinin yanı sıra gerçek, bağımsız, doğru ve şeffaf lokasyon analizi de sunuyor. Dolayısıyla Endeksa’nın yapay zeka destekli büyük veri analizi yöntemiyle eviniz ya da gayrimenkulleriniz için en güncel, doğru ve şeffaf fiyatlara ulaşabilirsiniz.

Alıcı ile Satıcının Buluştuğu Doğru, Şeffaf ve Bağımsız Fiyatlandırmalar

Endeksa gayrimenkul ve ev satışında tek taraflı veri sunmaz. Platform, alıcıların ve satıcıların tek ve güncel ev fiyatları üzerinden ulaşmasını sağlar. Bağımsız olarak elde edilen veriler, yapay zeka destekli yazılımlarla değerlendirilir ve öngörüler Endeksa tarafından iletilir.

Satıcılar, satışını yapacakları ev için en doğru fiyatlara Endeksa üzerinden ulaşabilir. Aynı zamanda alıcı pozisyonunda bulunan yatırımcılar da Endeksa’nın sunduğu veriler ve öngörüler aracılığıyla satın alacağı evin gerçek fiyatını doğru analizlerle elde edebilir.

Lokasyon analizini de içeren fiyatlandırma sürecinde Endeksa uzmanları da rol oynar. Yapay zeka destekli internetteki emlak verilerinin yanı sıra alanında profesyonel, deneyimli ve eğitimli Endeksa uzmanları tüm Türkiye’deki emlak verilerini inceleyerek veri tabanının güncel kalmasını sağlar.

Ev Fiyatlarını Saniyeler İçerisinde Hesaplayın

www.endeksa.com, sunmuş olduğu tüm bu avantajların yanı sıra gayrimenkul satışında alıcılar ve satıcılar için en hızlı çözümdür. Bağımsız ve doğru veriler, en hızlı şekilde sunulur. İç kontrol ve tutarlılık bileşenleri ile kontrol altında tutulan Endeksa verileri, her şart altında en doğru değerleri yansıtır.

Endeksa’nın gayrimenkul satışında alıcılar ve satıcılara sağladığı birçok avantaj bulunuyor. Bu avantajlar arasında en önemlisi gayrimenkullerin gerçek değerleriyle satışa çıkarılmasına yönelik. Aynı zamanda Endeksa sayesinde gerçek ve güncel veriler ışığında olası tüm teklifleri değerlendirmeniz de son derece kolaydır.