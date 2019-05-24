Furkan Korkmaz İlk Single'ını Çıkardı

2001 yılında Eskişehir'de doğan sanatçı 2007-2008'de "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinde de görev almıştı.

2018 yılında "Şevkat Yerimdar" dizisinin müzik ekibindeydi. Halen Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi Sanat Enstitüsünde çalışan sanatçı müzik kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.

Furkan Korkmaz Kariyerinde Emin Adımlarla İlerliyor

2018 yılında Kütahya Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nden mezun olan Furkan Yılmaz, müzik kariyerinde ilk Single'ını çıkararak büyük bir adım attı. imdb .com dan verilen bilgilere göre İrlanda'da sosyal medya eğitimlerine katılmanın yanında Türkiye'de dijital medya pazarlaması ve sosyal medya deneyimi ile ilgili eğitimler de aldı.

En sevilen müzik, film ve podcastlere erişim sağlayan itunes uygulamasının son sürümünü indirenler reklamsız olarak Furkan Korkmaz'ın Single'ını dinliyor.

Genç yeteneklerden olan Furkan Korkmaz genç yaşına rağmen kariyer anlamında farklı tecrübeleri yaşamına sığdıran ender sanatçılardandır. İlk Single çalışması ile müzik kariyerine profesyonel bir adım atarak sektörde emin adımlarla ilerleyeceğinin sinyalini de vermiş durumdadır.