Fabo Hizmetleri

Başta maden ocakları olmak üzere daha farklı alanlarda da kullanılabilen, topraktan çıkan büyük ebattaki taş ya da kayaları kırmak için kullanılan ve kullanım yerlerine göre de ayarlanılabilen tesislere konkasör adı verilir. Ülkemizde bu alanda hizmet veren pek çok firma vardır. Bu firmalardan biri de Fabo.com.tr sitesidir.

Konkasörün Özellikleri Nelerdir?

Konkasör tesisleri mobil ve sabit konkasör olarak iki farklı yapıdadır. Sabit olan yapının en temel özelliği kurulduğu yerden başka bir alana taşınmamasıdır. Mobil konkasörler ise, seyyar bir yapıda olduğundan dolayı, istenilen alana kolayca taşınabilir.

Kaliteli Ve Güvenli Hizmetin Adresi

Bahsi geçen firma beton santrali konusunda da hem yeni tasarımları hem de ve işlevsel olan performansıyla birlikte müşterilerinden tam puan almaktadır. Hizmet anlamında pratik ve efektif çözüm seçenekleri sunan firmanın hedef kitlesinde günden güne atış meydana gelmektedir. Uzun zamandan beri hizmet veren firma sunmuş olduğu hizmetle, müşterilerinden olumlu geri dönüt alan firmaların başında yer alıyor.

Kurulan tesislerde ikincil ya da üçüncül kırıcı olarak çalışan ve oldukça gerekli olan tersiyer kırıcı performansı için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Bu makine da alüvyon, kireçtaşı ve farklı ocak malzemeleri için kullanılmaktadır. Malzemelere yüksek bir hızda darbe uygulayarak, istenilen sonuca ulaşılmaktadır. Eğer sizler de bu ürünler hakkında daha detaylı bir şekilde bakmak istiyorsanız siteye göz atabilirsiniz.