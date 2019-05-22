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En Keyifli Yolculuk Rotaları

İstanbul Antalya otobüs bileti alanların sayısının uçak alternatifi olmasına karşın halen çok fazla olmasının nedenleri arasında bu muazzam doğal güzellikler de var.

En Keyifli Yolculuk Rotaları

İstanbul Antalya otobüs bileti alanların sayısının uçak alternatifi olmasına karşın halen çok fazla olmasının nedenleri arasında bu muazzam doğal güzellikler de var.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:53
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En Keyifli Yolculuk Rotaları

Seyahat edeceğiniz yer kadar nereye seyahat ettiğinize de önem veriyorsanız önceliğiniz mutlaka Antalya olmalı! Çünkü İstanbul istikametinden Antalya istikametine gidenler kesinlikle gayet keyifli ve bol manzaralı bir yolculuk yapıyor. Varış noktasının Antalya olması zaten baş başına bu yolculuğu çok daha keyifli ve heyecanlı kılıyor. Peki, neden Antalya istikameti?

Öncelikle rotanın Adapazarı istikametinden gidilerek Bilecik çıkışından yola Bozüyük ve Kütahya istikameti ile devam ediliyor. Sonrasında ise Afyon istikametine gidilerek Antalya’ya varılıyor. Bahsettiğimiz aslında en kısa güzergah ancak yine de eşsiz manzaralar, muhteşem güzellikleri seyrederek yolculuk yapmanın keyfini yaşayabiliyorsunuz. Zira İstanbul Antalya otobüs bileti alanların sayısının uçak alternatifi olmasına karşın halen çok fazla olmasının nedenleri arasında bu muazzam doğal güzellikler de var.

Antalya’da Yapılabilecekler Listesi Çok Uzun

Kente varıldığında ise sizi uzayıp giden bir yapılabilecekler listesi bekliyor demektir. Çünkü kısa tatilleri bile dolu dolu geçirebileceğiniz çok sayıda fazla seçeneğiniz var. Tamamen zevklerinize, nasıl stres attığınıza ya da ihtiyaçlarınıza uygun seçimler yapabiliyorsunuz. Bunlara değinmeden önce mutlaka otobüs bileti rezervasyonunuzu yaptırmanızı öneririz. Çünkü İstanbul’da yaşayarak bayram tatilini Antalya’da geçirmeye karar veren sadece siz değilsiniz. Biletler kısa sürede tükenebilir ve keyifli bir bayram tatili geçirme fırsatını kaybedebilirsiniz.

Ulaşım

Antalya’da ulaşım o kadar rahat ki, belki de İstanbul’a geri dönmek sadece bu açıdan bile sizin için çok zorlu bir karar olacak. Tramvay, dolmuşlar, halk otobüsleri, taksi bulma kolaylığı, deniz otobüsü seçeneklerinden dilediğinizi değerlendirebiliyorsunuz. Üstelik kent içi ulaşım oldukça ekonomik rakamlarla gerçekleştiriliyor ve İstanbul’daki yoğunluğun yarısın bile bu kentte göremezsiniz.

Konaklama

Türkiye’nin en büyük ve en lüks otellerinin Antalya’da olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Alternatif olarak konaklama seçenekleri çok fazla sayıda önünüze seriliyor. Ekonomik fiyatlı pansiyonlar, doğal ortamda konaklama şansı sunan bungalov evler ve günlük olarak kiralanabilen yazlıklar karşınıza çıkıyor. Herkes için cazip bir seçenek olmayabilir ama kendi çadırınızı kurabileceğiniz ve kamp keyfi yaşayabileceğiniz alanlar da çok fazla!

Yeme – İçme

Tatilinize en çok keyif katacak unsur da yeme içme konusudur. Antalya mutfağı en sağlıklı mutfaklardan biri olduğu için tatil boyunca sağlığınıza da yatırım yapmış olacaksınız. Mutlaka tadına bakmanız gerekenler: taratorlu piyaz, Toros salatası, hülüklü çorba, zerde ve tandır kebabıdır. Kahvaltınıza ise mutlaka muhteşem aromasıyla güne zinde başlamanıza yardımcı olacak portakal reçeli ve greyfurt reçeli de eşlik etmeli!

Gezilecek Yerler

Gezebileceğiniz yer sayısının çok fazla olduğuna daha önce değinmiştir ve burada tümünden size söz etmemiz olanaksız. Ancak birkaç günlüğüne bu bölgeye rotasını çevirenlere öncelik vermelerini tavsiye edebileceğiniz yerler var. Bunları da şu şekilde listeleyelim:

  • Kaleiçi
  • Olympos Antik Kent
  • Yanartaş
  • Kaputaş Plajı
  • Arykanda Ören Yeri
  • Gökbük Kanyonu

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İstanbul Antalya Otobüs BiletiOtobüs Bileti
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