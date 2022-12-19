Düğün Paketleri

Düğün paketleri, düğün paketi modelleri, 3'lü ve full düğün paketleri ile düğün paketleri içerisinde neler var soruları yanıt buldu.

Hayatınızda geçirebileceğiniz en güzel günlerinizden biri de düğününüz olmaktadır. Güzel bir düğün ile evlenerek eşiniz ile birlikte yeni evinize gidersiniz. Gittiğiniz ev çoktan hazırladığınız ve artık sizin yuvanız olan bir ev olacaktır. Düğün öncesi aldığınız mobilyalar ve tüm ev aksesuarları ile evinizi zevkinize göre hazırlarsınız. Eşiniz ile yaşayacağınız bu evi birlikte dizayn etmek için Evaç mağazalarımızdan yararlanabilirsiniz.

Düğün Paketleri

Düğün paketi bir eşya yerine birden fazla eşya almanıza olanak veren paketler olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu paketler evlenecek kişiler için büyük ölçüde fayda sağlayan paketler olmaktadır. Örneğin oturma odası takımı ve yemek odası takımı bir düğün paketi olarak adlandırılmaktadır. Bu takımlara eklenen yatak odası takımı da düğün paketi içerisinde yer almaktadır. Evin içinde kullanılan tüm odaların bir takımı vardır ve farklı permütasyonlar ile düğün paketi olabilmektedir.

Düğün Paketi Modelleri

Düğün paketi modelleri yeni evliler için öznellik sunan paketler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da zevklere göre bir düğün paketi tercih edilebileceği anlamına gelmektedir. Düğün paketleri renkleri ve desenleri ile uyumlu olan paketler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu paketler beğendiğiniz eşyalara göre de yeniden düzenlenebilmektedir. Siz de düğün paketlerini görmek için Evaç sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Full Düğün Paketleri

Dizayn etmek istediğiniz evin içerisinde her mobilyanın uyumlu olmasını istiyorsanız full düğün paketler işinize yarayacaktır. Bu paketlerde birden fazla takım bulunmaktadır. Oturma odası, salon ve yemek odası full olarak adlandırılabilecek bir düğün paketidir. Bunlara yatak odası da eklenebilir ve o zaman tam bir düğün paketi satın almış olursunuz. Full düğün paketi aynı zamanda işinizi ve mobilya seçimlerinizi oldukça kolaylaştıran bir seçenek olmaktadır. Evaç sitesinde tüm bu düğün paketlerini kolay bir şekilde bulabilmeniz mümkün olacaktır.

3’lü Düğün Paketleri

3’lü düğün paketleri size 3 ayrı odanın mobilyasını aynı anda satın alma imkanı sunmaktadır. 3’lü düğün paketleri 3 farklı odadan oluşmaktadır ve bu odalar farklı odalar olabilir. Örneğin oturma, yemek ve yatak odası takımları 3’lü bir paket olmaktadır. Ancak yemek odası yerine salon takımı da tercih edebilirsiniz. Bunu yaparak da 3’lü düğün paketlerinden yararlanmış olursunuz. Böylece mobilya seçiminin çoğunu halletmiş olursunuz.

Düğün Paketleri İçerisinde Neler Var?

Yeni evlenecek olan çiftlerin merak ettiği bazı sorular bulunmaktadır. Bunlar biri hangi mobilyaların alınması gerektiğidir. Bir diğeri ise yapılacak olan masraftır. Yapılacak olan masraflar düşünüldüğünde düğün paketleri faydalı bir seçim olabilecektir. Bu da şu soruyu sordurabilir: düğün paketleri içerisinde neler var?

Düğün paketi demek birden fazla odanın mobilyalarını satın almak demektir. Oturma odası ve yatak odasını aynı anda ve uyumlu olarak satın alabilirsiniz. Bu durumda düğün paketi satın almış olursunuz. Bu takımlara yemek odasını da ekleyebilirsiniz ve yine bir düğün paketi satın almış olursunuz. Bu paketlerin içerisinde oturma grubu, sehpa, şifonyer, yatak ve gardırop olmaktadır. Bunlara ek olarak yemek masası, sandalyeler ve komodinler de düğün paketlerinde bulunmaktadır.

Düğün Paketi Fiyatları

Yeni evlenecek olan çiftler masrafın fazla olmaması amacıyla düğün paketleri satın almayı tercih edebilmektedir. Düğün paketleri çeşitli olan paketlerdir. Düğün paketleri çoğunlukla oturma odası, yemek odası ve yatak odasından oluşmaktadır. Ancak bazı kişiler yatak odasını almak yerine başka bir odanın mobilyasını almak isteyebilir. Tüm bunlar ele alındığında fiyat hesaplaması değişecektir. Düğün paketlerini ve fiyatlarını görmek için Evaç sitesine gidebilirsiniz. İhtiyacınıza uygun olan bir düğün paketini seçerek düğün paketi fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.