Dudak estetiği yaptırırken dikkat edilmesi gereken 3 nokta

Güzellik fikri ve estetik standartlar sosyal algı ve kültürel tercihlere göre değişir. Modern kültürde dolgun ve iyi çerçeveli bir dudak daha fazla tercih edilmektedir. Genellikle ideal dudakların tam bir doluluk ve hacmi olmalı, alt üst dudak dengeli olmalı ve vermilion çizgisi iyi belirlenmelidir. Dudaklar kişinin yüzündeki diğer bölgelerle uyum içinde olmalıdır. Yüzün geri kalanına göre orantısız şekilde büyütülmüş, küçücük bir yüzdeki kocaman dudaklar estetik olarak hoş görünmeyecektir. Cinsiyete bağlı farklılıklar da dikkate alınmalıdır; kadınların dudak yapısı ile karşılaştırıldığında, erkeklerin ağzı daha geniş, burun dudak arası mesafe daha uzun, toplam dudak yüksekliği ve dudak hacmi ile karşılaştırıldığında daha fazladır. Erkek ve kadın dudak yapıları arasındaki genel farklılıklara rağmen erkeksi görünümlü dudakları daha dişi hale getirmek ve daha dişi havası olan dudaklara erkeksi biçim kazandırmak mümkündür. Dudakların görünümünü düzeltmek için uygun pek çok işlem bulunmaktadır.

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, kadınlar tarafından sıkça başvurulan estetik yöntemlerinden dudak estetiği konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında şu bilgileri verdi:

ÜST VE ALT DUDAK KÜÇÜLTME AMELİYATI

“Dudak küçültme ameliyatı doğal olarak büyük ve öne doğru olan dudaklara uygulanan bir işlemdir. Dudak küçültme işlemi lokal anestezi ile ve hastane yatışına gerek olmadan yapılır. Çoklu işlemler yapılacaksa genel anestezi uygulanabilir. Dudak mukozasının iç bölümüne yatay bir kesi yapılır. Dudak çevresinde bulunan fazla mukoza, yağ ve kas alınır. Yara tabakalar halinde kapatılır. Hastanın görünüşünü dengelemek için üst ve alt dudağa küçültme işlemi yapılabilmektedir. Bu yaralar gözle görünür bir iz bırakmadan iyileşir.

ÜST DUDAK AMELİYATI (ÜST DUDAK KISALTMA)

Üst dudak kaldırma ameliyatı, üst dudağın aşırı uzun olduğu hastalara uygulanmaktadır. Normalde üst dudağın burun kolumeline mesafesi 12 -15 mm’dir. Bu mesafe ortalamadan dikkat çekici bir şekilde uzunsa hasta üst dudak kaldırma ya da dudak kısaltma ameliyatı ile görünümünü büyük ölçüde düzeltecektir. Üst dudak kaldırma ameliyatının iki türü vardır:

Subnasal ya da “Bullhorn (boğaboynuzu)” Kaldırma: Burun ile üst dudak arasındaki bağlantı olan burnun alt kenarı boyunca bir kesi yapılır. Fazla deri ve dudak kasından ince bir şerit çıkartılır. Kesiye atılan dikişle üst dudak yukarı kalkmış olur. Sonuç olarak üst dudak yukarıya çekilmiş olur. Yara izinin görünmesini önlemek için kesilerin tabaka halinde kapatılması gerçekten önemlidir.

Vermillion Genişletme: Bu teknikte üst dudağın vermilion çizgisi boyunca bir kesi yapılır. Deri tabakası vermilion çizgisinin hemen üstünden alınır. Yara izini en aza indirmek için tabakalar halinde kesi yeri titizlikle kapatılır. Bu işlemle üst dudak etkili bir şekilde yukarı kaldırılır ve kısaltılmış olut.

DUDAK DOLGUNLAŞTIRMA

Dudak dolgunlaştırma doğal ya da sentetik biyo-uyumlu malzemenin enjekte edilmesi ile yapılır. Malzemenin doğru bir şekilde yerleşmesi, dudağın dış kenarı etrafındaki kırışıkları azaltırken tam bir dolgunluk sağlanması bakımından son derece önemlidir. Dudak dolgunlaştırma için yaygın olarak uygulanan üç teknik vardır:

Hyaluronik asit dolgusu ya da pürüzsüz kalsiyum hidroksiapatit (CaHA) mikroküreler gibi dolgu malzemeleri dudak dolgunlaştırmak için kullanılan malzemelerden bir kaçıdır. Bu işlemin kalıcılığı yaklaşık 9 – 12 ay arasında değişmektedir.

AlloDerm® gibi dudak implantları hücresiz (Aselüler) kadavra dermişinden yapılır. Daha dolgun bir dudak oluşturmak için iki küçük kesi ile yerleştirilir. Donörden gelen dokudaki tüm hücreler alındığı için AlloDerm® kullanımı sonucunda vücudun dokuyu reddetmesi gibi bir durumla karşılaşılmaz. Sonuç kalıcıdır.

Yağ nakli, karın ya da kalça bölgesinden alınan dikkatle alınan yağların nakli ile yapılır. Yağ hücreleri hassasiyetle izole edilir. Sonra bu yağ hücreleri daha dolgun bir görünüm oluşturması için uygun bir şekilde enjekte edilir. Bazı durumlarda tüm yağ hücreleri kalamayacağı için fazladan bir düzeltme gerekebilir. Kalıcı etki için enjeksiyonların arada bir tekrarlanması gerekir.”