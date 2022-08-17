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Doğum Sigortası Nedir, Neleri Kapsar?

17 Ağustos 2022 Çarşamba 14:30
Doğum Sigortası Nedir, Neleri Kapsar?

Annelik, bir kadının hayatındaki en inanılmaz deneyimlerden biri olabilir; ancak aynı zamanda mali durumu düzeyinde baskı yaratabilecek ve doğum sırasında hastaneye yatış maliyetlerini artırabilecek makul miktarda sağlık sorunu da beraberinde getirir. Kapsamlı doğum sigortası, anne adaylarının finansal yüklerle karşılaşmadan en iyi sağlık testlerinden geçmesine yardımcı olurken farklı olanaklar sağlar.

Doğum sigortası planı, poliçe süresi kapsamında bulunan sigorta tutarına kadar normal veya sezaryen doğumlarının masraflarının hepsini kapsayabilir. Bu sigorta kapsamında tipik olarak standart bir sağlık sigortası poliçesine ek teminat olarak dahil edilebilir. Birçok doğum sigortası kapsamında iki adet hamilelik olabilir. Ayrıca yeni doğan bebeğin aşıları ve tıbbi masrafları da poliçe kapsamı içerisindedir. Yatış öncesi ve yatış sonrası teminat hastaneye yatıran 30 gün öncesine ve hastaneye yatıştan 60 gün sonrasına kadar giderler poliçeye dahil olabilir.

Doğum Sigortası Neleri Kapsar?

Doğum sigortası, normal veya Sezaryen doğum masrafları da dahil olmak üzere hamilelikle alakalı olan tüm masrafları kapsayan sağlık sigortası poliçesidir. Bazı sigorta şirketleri doğum sigortası poliçeleri kapsamında doğum öncesi ve sonrası masrafları ve yeni doğan bebek masraflarını içeren hamilelik teminatı sunabilir. doğum sigortası kapsamında olan hizmetler şu şekildedir:

  • Doğum sırasında kullanılan ilaçlar ve tıbbi malzemelerin giderleri
  • Sezeryan masrafları
  • Hastaneye yatış sırasında oluşabilecek giderler
  • Doğum öncesi ve doğum sonrası bakım masrafları
  • Yeni doğan bebek masrafları
  • Bebeğin aşı masrafları
  • Hamilelik sırasında oluşabilecek komplikasyonlar gibi hizmetler poliçe kapsamında olabilir.

Doğum sigortası yaptırmanın belirli bir bekleme süresi olduğu için hamile kalmadan önce doğum sigortası yaptırmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca doğum sigortası bekleme süresi plandan plana göre değişiklik gösterebileceği için doğum sigortasını seçmeden önce detaylı araştırma yapabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi alabilmek için https://www.tamamlayicisaglik.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

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