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Artık dini haberler ya da Diyanet haber için sizde haber sitemizi takip etmeye başlayabilir ve istediğiniz her an güncel tüm gelişmelere ulaşabilirsiniz.

Dini Haberler ve Diyanet Duyuruları İçin Tıklayın

Artık dini haberler ya da Diyanet haber için sizde haber sitemizi takip etmeye başlayabilir ve istediğiniz her an güncel tüm gelişmelere ulaşabilirsiniz.

19 Mart 2019 Salı 14:15
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Dini Haberler ve Diyanet Duyuruları İçin Tıklayın

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Diyanet Personelinin Haber Sitesi

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