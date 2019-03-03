Dermokozmetik ile Güneş Ürünleri

Pırıl pırıl güneş altınsa saatlerde vakit geçirmek güzel bir aktivite olarak düşünülebilir. Doğal yollarla cildimizin bronzlaşması iyi hissettirebilir. Ancak güneş, cildin erken yaşlanmasına ve cilt lekelerinin oluşmasına neden olan en büyük etkendir. UV ışınlarına fazla maruz kalmak zararlı etkilere yol açabilir. Cilt tipi ne olursa olsun güneşe karşı cildimizi korumamız gerekir.

Güneş, vücutta bağışıklık sistemini güçlendirir fakat güneş ışınları aynı zamanda üst deri tabakasını 2- 4 kat kalınlaştırır. Ciltte ince ve kaba kırışıkların oluşmasına sebep olur. Sarı ve kuru pürüzlü bir deri erken yaşlanmaya neden olur. Havaların değişmesiyle birlikte cildimize gereğinden fazla önem vermemiz gerekiyor. Özellikle yaz mevsiminde hem kendimiz hem de çocuklarımız için güneş ışınlarına karşı cildimize gerekli bakımları yapmamız gerekmektedir.

Lekeli ve akneli ciltler, Güneş alerjisi olanlar, bebek ve çocuklar, hamileler güneş ışınlarından daha fazla etkilenmektedir. Dermokozmetik, güneş ürünleri bölümüyle her zaman sizin yanınızda!

Yüz için geliştirilen güneş ürünleri, cildinizi korumaya ve beslemeye yardımcı olur. Vücut için geliştirilen güneş ürünleri ise özellikle yaz aylarında yardımcınız olacaktır. Tüm cilt tiplerine uygun güneşten koruma spreyleri yoğun güneşe maruz kaldığınızda cildinizi koruyacaktır. Uygulaması kolay ve pratik olan Dermokozmetik güneş ürünleri, cildinizi güneş yanıklarından korumaya çalışır.

Çocuklar güneş ışınlarından daha kolay etkilenmektedir. Dermokozmetik güneş ürünleri arasında UVB ışınlarına karşı yüksek derecede koruma sağlayan güneş sütleri bulunmaktadır. Güneş ışınlarına karşı filtre görevi gören Dermokozmetik güneş ürünleri, çocuklarınızın gözlerini irite etmez.

Akneli ve yağlı ciltler güneşe karşı daha hassastır. Bu nedenle diğer ciltlere oranla güneş ışınlarına karşı daha çabuk etkilenirler. Dermokozmetik güneş ürünleri, akneli ve yağlı ciltler için geliştirilen güneş koruyucu jelleriyle cildinizi güneşten korumaya yardımcı olur.

Dermokozmetik güneş ürünleri yelpazesinde renkli güneş koruyucuları mevcuttur. Açık tenli ve hassas ciltler için kullanıma uygun olan güneş ürünleri ile cildinizdeki pürüzlerin kapatılması sağlanır. Yüksek koruma faktörüyle cildinizi güneşe karşı koruması gerçekleşir.

Doğal yollarla bronzlaşmak çoğu kişinin hayalidir. Ancak bunu yaparken cildimizi zararlı güneş ışınlarından korumak gerekir. Dermokozmetik güneş koruyuculu bronzlaştırıcı ürünleri ile yüz ve vücudunuz için özel olarak geliştirildi. Bronzlaştırıcı etkisi bulunan vücut sütü ile cildiniz hem zararlı ışınlardan korunsun hem de hayal ettiğiniz gibi bronzlaşsın.

Güneşe çıkma öncesi kadar güneş sonrası bakımı da önemlidir. Dermokozmetik güneş ürünleri arasında güneş sonrası nemlendirici etkisi bulunan ürünleri bulunmaktadır. Nemlendirici, besleyici, onarıcı etkisi bulunan güneş sonrası losyon ve kremleriyle Dermozkozmetik güneş sonrasında da yanınızda!