Derinlemesine Temizlik için Jonix Hava Temizleme Cihazları

Hava temizleme cihazları, kapalı alanlarda yaşanan sirkülasyon nedeniyle özellikle son zamanlarda sıklıkla kullanılan ürünler arasında yer almaktadır. Pek çok ortamda etkili sonuçlar veren https://havamtemiz.com/ Jonix hava temizleme cihazları, Non Thermal Plazma olarak adlandırılan bir teknolojiyi kullanır. NTP teknolojisi, 0.3 mikrondan küçük partikülleri yakalamayan HEPA filtreleme sisteminden çok daha etkilidir.

Son zamanların en etkili filtreleme sistemi olan HEPA filtrenin bütün partiküller üzerinde etkili olamaması, ortam temizliği açısından sıkıntılı bir durumdur. Jonix hava temizleme cihazları; bakteri, uçucu organik bileşik, virüs ve daha pek çok partikülün zahmetsiz bir şekilde ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. Öte yandan koronavirüs üzerinde de etkilidir. Dolayısıyla çok daha temiz ortamlar için kapalı ortamların birçoğunda kullanılabilir.

Her Ortamda Etkili Temizlik

Havam Temiz tarafından sizlere sunulan Jonix hava temizleme cihazları, bilhassa sirkülasyonun yoğun bir şekilde görüldüğü kapalı alanlarda etkili sonuçlar verir. Ortamda ve ortamda bulunan yüzeylerde yer alan partiküller üzerinde etkili olduğu için daha temiz bir alan oluşturmaktadır. Ayrıca kötü kokular üzerinde de etkilidir, dolayısıyla ortamın kokusunu da düzenler.

Medikal hava temizleme ve çeşitli mekanlara özel tasarlanan bu gibi cihazlar, koronavirüse karşı koruma etkisi sağlamaktadır. Ortamı sterilize etme konusunda başarılı sonuçlar sunan Jonix hava temizleme cihazlarını şu alanlar için kullanabilirsiniz:

· İlkokul ve üniversite gibi eğitim kurumları

· Laboratuvar, hastane ve klinik gibi sağlık merkezleri

· Veteriner klinikler

· Alışveriş merkezleri

· Konaklama alanları

· Güzellik salonları

· Üretim alanları

· Atık merkezleri

Her bir alanda etkili sonuçlar sunmakta olan Jonix hava temizleme cihazlarının aşırı nem etkisi de bulunmaktadır. Ayrıca alerjiler üzerinde de oldukça etkili olduğunu ifade etmek olanaklıdır.

Üniversite Laboratuvarlarınca Onaylı ve Sertifikalı Hava Temizleme Cihazları

Jonix hava temizleme cihazları, üniversite laboratuvarlarında test edilmiştir. Bu bağlamda pek çok sertifika ve belgeye sahip olduğu bilinmektedir. Mükemmellik Sertifikası, Çevre Sağlık Sertifikası gibi sertifikaları bünyesinde barındırmakta ve gönül rahatlığıyla kullanılabilmektedir.

Bulunduğunuz ortamın havasını temizlemek için sizlere sunulan hava temizleme cihazlarını tercih edebilirsiniz. NTP teknolojine sahip olan hava temizleme cihazları ortamı sterilize eder, kötü kokuları giderir ve daha temiz bir alan oluşmasına destek olur. 24 saat boyunca çalışması, uzun süreli temizliği de mümkün kılmaktadır.