Debriyaj Seti Hakkında Bilmeniz Gerekenler Nelerdir?

Bir otomobili hareket ettiren birçok parça vardır. Bu parçalardan kuşkusuz en önemli olanı debriyaj setidir. Temel olarak baskı, balata ve bilyadan oluşan debriyaj seti için asıl görev vites değişimini sağlamaktır. Bunu da balatanın boşa çıkmasını sağlayarak yapar. Bir diğer görevi ise aracın titremesini engellemektir. Bildiğiniz gibi frene bastığınız anda hız ve devir düşer. Bununla birlikte araç titremeye başlar. Vitesin yüksek kalmasından dolayı araçta oluşacak bu titremeyi ancak debriyaja basarak engelleyebilirsiniz. Araç sahipleri tarafından en çok aranan yedek parça olan debriyaj seti fiyatları ile de büyük merak konusudur.

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Aracınızın performansını en üst noktaya ulaştırmak için düzenli olarak yedek parça değişimi yapmalısınız. Özellikle baskı balata, en dikkatli olmanız gereken parçadır. İhtiyacınız olması durumunda kaliteli ve aracınızla uyumlu parçalar satın almalısınız. Tam bu noktada size Parça Ofisi’nden söz etmek istiyoruz. Fiziksel ve online yedek parça satış imkanı sağlayan Parça Ofisi, debriyaj seti gibi sık ihtiyaç duyulan parçalar için de en doğru adres. Kaliteli ürünleri uygun fiyata sunması, bizim açımızdan en büyük artısı. Ayrıca pek çok farklı seçeneği bir araya getirmesi de müşteriler için avantajlı bir durum. Örneğin Kia debriyaj seti gibi sıkça aranan parçalar için onlarca farklı marka sunuyor. Bu sayede bütçenize en uygun olanı kolayca sipariş edebiliyorsunuz. Parça Ofisi debriyaj seti fiyatları için aşağıda linke tıklayabilir ve firmanın web sitesine ulaşabilirsiniz:

Debriyaj Seti Değişimi Ne Zaman Olmalıdır?

Debriyaj seti değişimi konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü bu süre aracınızı kullanma şeklinize; yol ve trafik koşullarına paralel olarak değişir. Ancak ortalama ömrünün 40.000 km - 90.000 km arasında olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu süre 30.000 km'ye inebileceği gibi 120.000 km'ye dahi çıkabilir. Yani süreyi kısaltmak ya da uzatmak sizin elinizdedir. Debriyaj setini bitirebilecek bazı temel hatalar vardır. Bunlar kısaca şu şekildedir:

Volan yüzeyinin yıpranması

Yokuşta yarım debriyaj yapmak

Ani kalkışlar ve patinaj yapmak

Vitesi sert bir şekilde değiştirmek

Araç hareket ederken ayağı debriyaj pedalının üstünde tutmak

Aracı fazla zorlamak

Gereğinden fazla yükle aracı kullanmak

Şanzımanda ortaya çıkan problemler

Biçilen kilometre ömrünün dolması

Debriyaj Setinin Bittiğini Nasıl Anlarsınız?

Bir sürücü olarak aracınızı dikkatle gözlemleyip dinlediğiniz takdirde pek çok sorunun farkına varmanız mümkündür. Aynı durum debriyaj seti için de geçerlidir. Yaşadığınız bazı anormal durumlar, baskı balata için belirgin sinyallerdir. Bu durumlar kısaca şunlardır:

Debriyaj ve gaz ayarını doğru yapmanıza rağmen araç kalkışta titrer.

Debriyajı fazlaca kullandığınız yoğun trafikli günlerde kötü bir yanık kokusu alırsınız.

Debriyaj pedalının kavrama noktası değişir. Artı çok üst kısımlardan dahi kavrama başlar.

Debriyajın kavrama noktası, pedal hareketinin kısa mesafesinde gerçekleşir. Bundan dolayı aracı hareket ettirmek zorlaşır.

Debriyaj kaçması yaşanır. Yani gaza basıp hızlanmak istediğinizde devir yükselir fakat aracın şanzımanına sadece belli oranda güç ulaşır.

Aracın debriyaj pedalı giderek sertleşir.

Birinci vitese ve geri vitese geçerken zorlanırsınız. Tam bu noktada şanzımandan birbirine sürten dişlilerin sesini duyabilirsiniz.

Motorun gücünün şanzımana iletilmesinde düşüş yaşanır.

Debriyaj balatası görevini yerine getirmediği için boşta döner. Bundan dolayı araç artık 3. ve 4. viteste kalkış yapacak durumdadır.

Yolculardan veya bagaj yükünden dolayı aracın ağırlığı arttıkça aracın hareket etme kapasitesi gittikçe düşer.

Siz de bu tarz sorunlar yaşıyorsanız acilen aracınızı kontrol ettirmelisiniz. İhtiyaç olması durumundaysa Parça Ofisi’nden edineceğiniz debriyaj seti ile aracınızı güvenle sürmeye devam edebileceksiniz.