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Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği Varsa Başaran Yayınları’ndan Yardım Alın

Başaran Yayınları dikkat eksikliği olan çocuklar için yeni eğitim setlerini yayınladı.

Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği Varsa Başaran Yayınları’ndan Yardım Alın

Başaran Yayınları dikkat eksikliği olan çocuklar için yeni eğitim setlerini yayınladı.

11 Ocak 2019 Cuma 11:25
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Çocuğunuzda Dikkat Eksikliği Varsa Başaran Yayınları’ndan Yardım Alın

Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve öğrenme güçlüğü ile kendini gösteren, okuma, yazma ve dil becerilerinde özel öğrenme bozukluğu olarak izlenen ve disleksi adı verilen sorunlarda dikkat güçlendirme setleri ile başarı elde edilebiliyor. Ders dinlerken, ders çalışırken ya da sınav sırasında yaşanan dikkat eksikliği durumlarında hatalarla karşılaşan öğrencilerin dikkat seviyelerini artıracak uygulamalarla destek almalarını sağlayacak hafıza güçlendirme setleri, disleksi nedir? sorusunun yanıtını arayan ebeveynler için çocuklarındaki disleksi tedavisinde etkili öğrenme güçlüğü setleri, özgüveni ve dikkati güçlendirme setleri gibi her ihtiyaca uygun eğitici kitap çeşitleri online kitap mağazası Basaranyayinlari.com.tr sitesinden hızlı bir şekilde satın alınabiliyor.

Çocukların okuldaki başarıları ve kişisel gelişimlerinde fayda sağlayan dikkat güçlendirme setleri, içerisinde bulunan egzersizler ile çocukların dikkatinin devamlılığını sağlayan, odaklanmayı artıran, öğrenme güçlüğünün giderilmesine yardımcı oluyor.

Yayınları ile okul öncesinde ve ilkokul, ortaokul, lise dönemindeki öğrencilerin kendi kendini geliştirmesine olanak sağlayan, ders niteliği ile sınıf ortamında uygulanabilen kitaplar hazırlayan Başaran Yayınları, geniş bir yelpazede ürün çeşitliliğine sahip. Dikkat geliştirme, hızlı okuma, zeka geliştirme, hayal gücünü geliştirme kitapları, özgüveni geliştirme setleri, öykü ve pür dikkat setleri Basaranyayinlari.com.tr online mağazasından kapıda kredi kartı ile ödeme avantajı ile satın alınabiliyor.

Kurulduğu günden bu yana öğrencilerin daha kolay ve kalıcı öğrenmelerini sağlayan ve ders çalışma isteklerini artıran özel kitaplar hazırlayan Başaran Yayınları, başarılı ve mutlu çocukların sayısını artırıyor. Başaran Yayınları, iade garantisinin yanında kitaplarında uygun fiyatlarla öğrencilerin zihinsel etkinliklerle zihinsel performanslarını artırıp başarılı bir okul dönemi geçirmelerine imkan sağlıyor.

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Dikkat EksikliğiBaşaran Yayınları
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