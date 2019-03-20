Çiçek Sepeti Ürünlerini Ucuza Alabileceğiniz Çiçek Siteleri

Yılda en az birkaç kez sevdiklerimize çiçek göndererek onları mutlu etmek istediğimiz anlar vardır. Onların yanlarında olduğumuzu göstermek istediğimiz, desteğimize ihtiyaç duyulan ya da hatırlanması gereken anlardır bunlar. Kimi zaman fiziken yanlarında olamadığımız için olan hüznümüzü kimi zaman da iyi dileklerimizi taşıyan çiçekler göndermemiz gereken anlar… Böyle zamanları her zaman önceden düşünmemiz mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda aynı gün teslimat yapabilen çiçekçilerin olması bizlere çok yardımcı olur.

Aynı gün teslimatlı çiçek siparişi sanılandan çok daha büyük bir ihtiyaçtır çünkü çiçek göndermek fikri genellikle çiçeği göndermemiz gereken gün gelir aklımıza. Sosyal medya sitelerinde dolaşırken fark edilen doğum günleri, aniden hatırlanan özel günler, yeni iş tebrikleri, açılışlar ve aniden sevdiklerimizi tebrik etmek istediğimiz anlar oldukça sık karşımıza çıkar. Tüm bunların yanında sevdiklerimizi özlediğimizi fark ettiğimiz ya da yanındayım demek istediğimiz anda çiçek göndermek bizi de onları da mutlu eder.

Aynı gün teslimatlı çiçek siparişi denildiği zaman akla ilk gelen online çiçek sitesi ÇiçekSepeti’dir. Ancak aynı gün teslimatlı online çiçek siparişi için tek seçeneğiniz bu değil. Çiçek Sepeti’ne alternatif olarak tercih edebileceğiniz bir diğer online çiçek siparişi sitesi 444cicek.com’dur. Aynı dağıtım ağı ile aynı kalitede hizmet sunan 444cicek.com üzerinden Türkiye’nin her yerinde bulunan sevdikleriniz için aynı gün teslim edilecek şekilde çiçek siparişi verebilirsiniz. Mis kokulu papatyalar, zarif orkideler, rengarenk gül buketleri, mevsimine göre hazırlanan laleler, frezyalar ve birçok çeşit kesme çiçek aranjmanı ile saksı bitkisi 444cicek.com ile sevdiklerinize aynı gün içerisinde teslim ediliyor.

Bir çoğumuzun başına gelmiştir sevdiklerimizin özel günlerini unutmak ya da son anda hatırlamak. Hayat koşturmacası, iş telaşı, sorumluluklar derken hangi gündeyiz, bugün ayın kaçı hatırlamayız bazen. Hal böyle olunca da sevdiklerimizin özel günlerini son anda kutlamak durumunda kalırız. Kimi zaman bir fotoğraf görür ve doğum günü olduğunu fark ederiz arkadaşımızın. Bazen de yıldönümümüz tüm haftalardır aklımızdadır ama tam o gün çıkıverir aklımızdan. Bazen de akşam için harika bir planımız vardır ama öncesinde onun gönlünü hoş edecek bir çiçek göndermek isteriz. Zaman zaman da sipariş ettiğimiz hediye umduğumuzdan daha geç teslim edilir ve teslimat öncesi "Tabii ki unutmadım!" mesaji vermek için çiçek göndermek isteriz. Kısacası, son anda çiçek göndermemiz gereken bir çok olay ile karşı karşıya kalabiliriz. Böyle zamanlarda sokaklarda çiçekçi aramak elbette zaman ve enerji kaybı olacaktır. Web sitesi üzerinden fotoğraflarını görerek seçeceğiniz çiçeğinizin gönderimini dilediğiniz tarih ve saat için planlayabilir, sevdiklerinizi memnun edebilirsiniz.

Sevgiliyle yıldönümü kutlatan, arkadaşa doğum günü dilekleri ileten, yeni doğan bebeğe merhaba diyen, ailenize sizin yerinize sarılıp özleminizi ve minnetinizi ileten çiçek aranjmanları ve lezzetli Bonnyfood ürünleri ile aynı gün teslim ürün siparişi kabul eden 444Cicek.com en zor zamanlarınızda yanınızda olup yardımcınız olabilecek bir adres olarak dikkat çekiyor.