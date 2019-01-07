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Çatı ve Oluk Isıtma Sistemleri

Isıtmax, çatı ve oluk ısıtma sistemleri başta olmak üzere birçok endüstriyel ve sanayi kuruluşların içerisindedir. Isıtma sistemleri ile özellikle kış aylarında ısı kaybı yaşanan yerlerde ısı kaybının önüne geçmektedir.

Çatı ve Oluk Isıtma Sistemleri

Isıtmax, çatı ve oluk ısıtma sistemleri başta olmak üzere birçok endüstriyel ve sanayi kuruluşların içerisindedir. Isıtma sistemleri ile özellikle kış aylarında ısı kaybı yaşanan yerlerde ısı kaybının önüne geçmektedir.

07 Ocak 2019 Pazartesi 20:39
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Çatı ve Oluk Isıtma Sistemleri

Isıtmax, çatı ve oluk ısıtma sistemleri başta olmak üzere birçok endüstriyel ve sanayi kuruluşların içerisindedir. Isıtma sistemleri ile özellikle kış aylarında ısı kaybı yaşanan yerlerde ısı kaybının önüne geçmektedir. Farklı ve çeşitli ısıtma sistemleriyle beraber günlük devam eden hayatın duraksamadan ilerlemesinde yardımcı oluyor. Isıtma sistemlerine büyük ilgi ve talep vardır. Daha büyük talepler büyük sorunların önüne geçmektedir. Sayfa üzerinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Çatı ve Oluk Isıtma Önlemleri

Çatıların genellikle kış aylarında kar ile dolması hem evlerin içerisine soğukluk sağlıyor, hem de aşırı buzlanmalardan dolayı zarar görmesine sebep oluyor. Yağan karın oluklarda buzlanma oluşturmadan ve çatının üzerini kaplamadan ısıtma sistemleri ile önlem almak gerekmektedir. Isıtma sistemi direk olarak müdahale etme potansiyeline sahip bir sistemdir.

Aynı zamanda ısı önleminizi almanızla beraber evinizin içerisine tasarruf sağlayarak daha fazla soğumasını engellemektedir. Günümüzde oldukça etkili bir biçimde hali hazır çalışarak hizmete sunulan bu sistem çatıların çeşitli sorunlarını ortadan kaldırmasının yanında asfalt içinde kullanılmaktadır. Ayrıca çatıların ve olukların kenarlarında oluşan buzların aşağıya doğru sarkmasının önüne geçmektedir. Aşağıya doğru sarkan buz sarkacı büyük tehlike oluşturan sorunlardandır.

Çatı ve Oluk Isıtma Sistemleri Kurulumu

Teknoloji ile birlikte çatı ısıtma kablosu yapıldı. Isıtma kabloları ısıtma sisteminin temelini oluşturmaktadır. Kablolar çatılarda ve oluklarda buzlanmanın önlenmesi için alt tarafına yerleştirilir. Kabloların yerleştirilmesine yardımcı olarak silikon veya alüminyum bantlar kullanılır. Yerleştirildikten sonra sorunsuz bir şekilde çalışır. Kabloların ısınmasından sonra buzlanmalar ve kar anında erimeye başlayacaktır. Endüstriyel bir alan oluşturmak için yapılan bu sistem çok detaylı bir kurulum sonrasında yaşadığınız sıkıntıları ortadan kaldırır. Böylelikle çatı ve oluk ısıtma sistemleri hazır bir hale gelir.

Çatı ve Oluk Isıtma Sistemleri Ne İşe Yarar?

Kar yağışından ortaya çıkan birçok sorunların insanlara yaşattıkları zorlukların önüne geçerek hem fiziksel güçlerin ve insanların kendilerini yormalarının önüne geçmiştir. Binaların çatılarının ve farklı yerlerinde bulunan olukların zarar görmemesi için kullanılan yöntemdir. Isıtma hizmeti vererek sorunları ortadan kaldırmaktadır.

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