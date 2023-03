Can Ata Kıraç Kimdir

Can Ata Kıraç, ziraatçı Ali Numan Kıraç'ın oğlu olarak 1927 yılında Ankara'nın Etimesgut semtinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra babasının mesleği olan ziraatçiliğe yönelerek Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne girdi. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Koç Ticaret Şirketi'ne bağlı Otomobilcilik Şubesi'nde yönetici olarak iş hayatına atıldı. 1957 yılında Vehbi Koç'un ortağı olduğu Egemak şirketinde müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladı ve daha sonra müdürlük görevini üstlendi. Koç Holding'in kurucu ortaklarından biri olan Kıraç, 1968 yılında İstanbul'da otomotiv grubunda çalışmaya başladı ve 1991 yılında kendi isteğiyle Koç topluluğundaki 41 yıllık meslek yaşamını sonlandırarak emekli oldu.

Can Kıraç'ın kardeşi İnan Kıraç da bir iş insanı ve Koç Holding'de üst düzey yöneticilik yapmıştır. İnan Kıraç, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'ta eğitim gördü ve abisi Can Kıraç'ın aracılığıyla Koç Holding'in şirketlerinden biri olan Ormak AŞ'de çalışmaya başladı. İnan Kıraç daha sonra otomobil firmalarında üst düzey yöneticilik görevi aldı ve 1981 yılında Galatasaray Eğitim Vakfı'nı kurarak Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının kurucuları arasında yer aldı.

Can Ata Kıraç, iş hayatındaki başarıları kadar yazdığı kitaplarla da tanınmaktadır. 1995 yılında "Anılarımla Patronum Vehbi Koç" adlı kitabını yazan Kıraç, daha sonra "Anılar Olaylar" ve "Kolajlı Taşlamalar" başlıklı kitaplarını yayımladı. Can Kıraç, 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üye seçildi. Eşi İnci Atav Kıraç'ı Alzheimer hastalığı sebebiyle kaybeden Can Ata Kıraç emeklilik hayatını sürdürmektedir.

Can Ata Kıraç, Koç Holding'in otomotiv grubunda çalışırken, Ford Otosan, Tofaş, Otokar gibi şirketlerin yönetim kurullarında da görev almıştır. Ayrıca, Türkiye'deki otomotiv sektörünün gelişmesine katkı sağlamak için çeşitli derneklerde yöneticilik yapmıştır. Özellikle, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) başkanlığı görevinde bulunmuş ve sektörün sorunlarının çözümü için çalışmalar yürütmüştür.

Can Ata Kıraç, sadece iş hayatında değil, eğitim ve kültür alanlarında da etkin rol oynamıştır. Galatasaray Eğitim Vakfı'nı destekleyerek, eğitim alanında önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca, İstanbul Modern Sanat Müzesi'nin kurulmasına da öncülük etmiştir.

Can Ata Kıraç, Türkiye'de birçok kuruluşta üyelik ve yöneticilik görevleri üstlenmiştir. Bunlar arasında, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği, İstanbul Kültür Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği gibi önemli görevler bulunmaktadır.

Can Ata Kıraç'ın hayatı boyunca yaptığı çalışmalar ve katkıları, Türkiye'nin ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. İş hayatında ve sosyal sorumluluk projelerindeki başarısı ve örnek davranışlarıyla her zaman takdir edilmiştir.

