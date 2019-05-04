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Böcek İlaçlama İstanbul

Gerekli yatırımları yapmış olan böcek ilaçlama firmaları İstanbul’un Avrupa yakasında ve Asya yakasında 7/24 hizmet vermektedirler.

Böcek İlaçlama İstanbul

Gerekli yatırımları yapmış olan böcek ilaçlama firmaları İstanbul’un Avrupa yakasında ve Asya yakasında 7/24 hizmet vermektedirler.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 15:07
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Böcek İlaçlama İstanbul

İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehri olmakla birlikte, dünyada da nüfus yoğunluğu açısından üst sıralarda bulunan bir şehirdir. Her büyük şehirde olduğu gibi, İstanbul’da zaman zaman insanları rahatsız eden belli sorunlar baş gösterebilmektedir. Bu sorunlardan birisi de, senenin birçok döneminde görülebilen haşere problemidir. İstanbul’da nüfusun fazla olmasından kaynaklı olarak, şehirde çöp ve atıklar da çok fazladır.

Böcek İlaçlama İstanbul

Çöp ve atıklar, çeşitli haşerelerin şehrin farklı bölgelerinde yaşaması için uygun ortam oluşturmaktadır. Böceklerin sayısı arttıkça, insanların evlerine ya da işyerlerine girebilir hatta oralarda koloniler bile kurabilirler. Bu durumla baş edebilmek için, İstanbul’un çok farklı ilçelerinden insanlar, böcek ilaçlama firmalarına başvurmakta ve böcek ilaçlama hizmeti istemektedirler.

Anadolu Yakası Böcek İlaçlama

Böcek ilaçlama firmalarının bazıları, İstanbul’un her iki yakasına da daimi olarak hizmet vermektedirler. Anadolu Yakası’nda yaşayan İstanbul sakinlerine; pire, hamam böceği, fare ilaçlama gibi hizmetler verilmektedir. En çok talep gelen ilçeler arasında; Kadıköy, Çekmeköy, Pendik bulunmaktadır. Anadolu Yakası’nda bulunan yerleşim yerinizde böcek sorunuyla karşı karşıya kalmanız durumunda, tek yapmanız gereken şey uygun koşullarda çalışan bir ilaçlama firmasıyla iletişim kurmak ve sorunun kısa sürede çözülüşüne tanık olmaktır.

Avrupa Yakası Böcek İlaçlama

Böcek sorununa, Anadolu Yakası’nda olduğu gibi Avrupa Yakası’nda da sık sık rastlanmaktadır. Avrupa Yakası’nda da, verilen ilaçlama hizmetinde sınır yoktur. Evinizde, iş yerinizde hatta gemilerde bile karşılaştığınız böcek sorunlarını, işin uzmanı az sayıdaki böcek ilaçlama firması tarafından kesin olarak çözülmektedir. Gerekli yatırımları yapmış olan böcek ilaçlama firmaları İstanbul’un Avrupa yakasında ve Asya yakasında 7/24 hizmet vermektedirler.

İlaçlama İşlemi Fiyatları

İlaçlama hizmeti almak isteyen birçok İstanbullu en çok ilaçlama işleminin fiyatını merak etmektedir. Fiyatlar, ilaçlama yapılacak yerin metrekare açısından büyüklüğüne göre belirlenmektedir. 0-100 metre kare alan büyüklüğüne sahip olan yerlerde fiyatlar 80-100 TL arasında değişmektedir. 150 metrekareye kadar olan alanlarda ise ilaçlama ücreti 100-150 TL arasında değişim göstermektedir. Metrekare açısından büyüklük arttıkça kademeli olarak ücret de artmaktadır. Fakat Biyosidal ürünler kullanarak ilaçlama yapan firmaların talep ettikleri bu ücret karşılığında haşere sorununuzu ortadan kaldıracaklarını söyleyebiliriz. Ayrıntılı bilgi için https://bocekilaclamaistanbul.gen.tr/ sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

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