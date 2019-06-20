Birevim ile nasıl ev sahibi olunur?

Ev sahibi olmak isteyen fakat günümüz şartlarında yüksek faiz ve ev fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı birçok kişi ev almaya cesaret edememektedir. Birevim ekonomik olarak gelir düzeyi daha düşük insanları hedef almaktadır. Böylece ev sahibi olmayan kalmasın düşüncesi ile faizden uzak durmak isteyen ve ev fiyatlarının yüksek olmasından yakınan kişileri ev sahibi yapmaktadır. Ayrıca bu özel proje ekonomiye yapacağı katkı ile de dikkatleri üzerine çekmektedir.

Birevim nedir?

Birevim , ödeme seçeneklerini ev alan kişilerin belirlediği, faizsiz, uygun fiyatlı ve çok hızlı bir şekilde teslimatın yapıldığı çok özel bir projedir. Birevim özellikle faizsiz ev almak isteyen vatandaşların başvurduğu çok güzel bir uygulamadır.

Birevim’e giriş için gerekli şartlar nelerdir?

Birevim’e başvuru yapabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve kendi rızanızla bu eve başvuru yapıyor olmanız yeterlidir.

Ayrıca organizasyon ücreti ödemeyi kabul etmeniz şartı vardır. Bu ücretin alınma şekilleri, ev fiyatı üzerinden organizasyon bedeli belirleniyor ve bu bedeli peşin olarak ödemeniz gerekiyor. Ödeyeceğiniz oran%4,5 ile %12 arasında olmakla birlikte alacağınız eve göre de bu oran farklılık gösterecektir.

Birevim ile ev almanın avantajları nelerdir?

Satın alacağınız evin organizasyon bedelini ödeyeceğiniz taksitleri kendiniz hesaplayabilirsiniz. Eğer peşinat ödediyseniz, kalan tutar üzerinden taksitlendirmeyi yapabilirsiniz.

Noter huzurunda kura ile ev çekilişi gayet şeffaf bir ortamda gerçekleşmektedir.

Birevim taksitlerinizi öderken de kolaylıklar sağlanmaktadır. Size verilen hesap numaralarına online olarak yatırabilirsiniz.

Taksitleri ödeyemediğiniz durumlarda taksit atlatma oluyor. Böylece hiçbir ceza ödemeden daha sonra toplu ödeme şeklinde yapabiliyorsunuz.

Birevim projesinde dilediğiniz yerden ev alabilirsiniz.

Faiz ödemek istemeyenler için İslami usullere uygun olarak satış gerçekleşecektir.

Asla peşinat ödemek zorunda değilsiniz.

Ara ödeme yaparak borcunuzu daha erken kapatma imkânı sizlere sunuluyor.

Birevim şikâyetlerinizi de dinliyor ve gereken uygulamaları hayata geçiriyor. Bazı kişiler çok sıra beklemekten yakınıyor. Şöyle ki kura sistemi ile belirlendiği için başvuru yaptıktan bir ay sonra da daha uzun sürede de evinize geçebilirsiniz. Bu tamamen kura sistemiyle alakalı olmaktadır.