Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94693
ALTIN
255.168
DOLAR
5.7465
STERLİN
7.2954
EURO
6.4910
Türkiye Seramik Federasyonu ‘Erdem Çenesiz’ dedi
Seramik Federasyonu ‘Erdem Çenesiz’ dedi
İmamoğlu'nun Vaatleri Gerçekleşiyor
İmamoğlu'nun Vaatleri Gerçekleşiyor
Sarıkeçili Yörükler, konargöçer hayatı sürdürüyor
Sarıkeçili Yörükler, konargöçer hayatı sürdürüyor
İstemsiz gülümseme ALS belirtisi olabilir
İstemsiz gülümseme ALS belirtisi olabilir
Yeşil sahada hakem, ringde şampiyon
Yeşil sahada hakem, ringde şampiyon
İş fırsatları için hemen tıkla!

Birevim ile nasıl ev sahibi olunur?

Birevim özellikle faizsiz ev almak isteyen vatandaşların başvurduğu çok güzel bir uygulamadır.

Birevim ile nasıl ev sahibi olunur?

Birevim özellikle faizsiz ev almak isteyen vatandaşların başvurduğu çok güzel bir uygulamadır.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:36
21 Okunma
Birevim ile nasıl ev sahibi olunur?

Ev sahibi olmak isteyen fakat günümüz şartlarında yüksek faiz ve ev fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı birçok kişi ev almaya cesaret edememektedir. Birevim ekonomik olarak gelir düzeyi daha düşük insanları hedef almaktadır. Böylece ev sahibi olmayan kalmasın düşüncesi ile faizden uzak durmak isteyen ve ev fiyatlarının yüksek olmasından yakınan kişileri ev sahibi yapmaktadır. Ayrıca bu özel proje ekonomiye yapacağı katkı ile de dikkatleri üzerine çekmektedir.

Birevim nedir?

Birevim, ödeme seçeneklerini ev alan kişilerin belirlediği, faizsiz, uygun fiyatlı ve çok hızlı bir şekilde teslimatın yapıldığı çok özel bir projedir. Birevim özellikle faizsiz ev almak isteyen vatandaşların başvurduğu çok güzel bir uygulamadır.

Birevim’e giriş için gerekli şartlar nelerdir?

Birevim’e başvuru yapabilmeniz için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve kendi rızanızla bu eve başvuru yapıyor olmanız yeterlidir.

Ayrıca organizasyon ücreti ödemeyi kabul etmeniz şartı vardır. Bu ücretin alınma şekilleri, ev fiyatı üzerinden organizasyon bedeli belirleniyor ve bu bedeli peşin olarak ödemeniz gerekiyor. Ödeyeceğiniz oran%4,5 ile %12 arasında olmakla birlikte alacağınız eve göre de bu oran farklılık gösterecektir.

Birevim ile ev almanın avantajları nelerdir?

Satın alacağınız evin organizasyon bedelini ödeyeceğiniz taksitleri kendiniz hesaplayabilirsiniz. Eğer peşinat ödediyseniz, kalan tutar üzerinden taksitlendirmeyi yapabilirsiniz.

Noter huzurunda kura ile ev çekilişi gayet şeffaf bir ortamda gerçekleşmektedir.

Birevim taksitlerinizi öderken de kolaylıklar sağlanmaktadır. Size verilen hesap numaralarına online olarak yatırabilirsiniz.

Taksitleri ödeyemediğiniz durumlarda taksit atlatma oluyor. Böylece hiçbir ceza ödemeden daha sonra toplu ödeme şeklinde yapabiliyorsunuz.

Birevim projesinde dilediğiniz yerden ev alabilirsiniz.

Faiz ödemek istemeyenler için İslami usullere uygun olarak satış gerçekleşecektir.

Asla peşinat ödemek zorunda değilsiniz.

Ara ödeme yaparak borcunuzu daha erken kapatma imkânı sizlere sunuluyor.

Birevim şikâyetlerinizi de dinliyor ve gereken uygulamaları hayata geçiriyor. Bazı kişiler çok sıra beklemekten yakınıyor. Şöyle ki kura sistemi ile belirlendiği için başvuru yaptıktan bir ay sonra da daha uzun sürede de evinize geçebilirsiniz. Bu tamamen kura sistemiyle alakalı olmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BirevimBirevime BaşvuruBirevim Başvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spor bahis platformu nedir?
Spor bahis platformu nedir?
Erkekler İçin En Uygun Hediye Seçenekleri
Erkekler İçin En Uygun Hediye Seçenekleri
Ankara Kız Yurdu Fiyatları
Ankara Kız Yurdu Fiyatları
Özel Tasarım Ahşap Fuar Standı
Özel Tasarım Ahşap Fuar Standı
Mavi su saç losyonu nedir? Kullanımı, faydaları ve zararları
Mavi su saç losyonu nedir? Kullanımı, faydaları ve zararları
Oyun Haberleri
Oyun Haberleri
Rampa Isıtma
Rampa Isıtma
Ofisler İçin Temizlik Paketi Çeşitleri
Ofisler İçin Temizlik Paketi Çeşitleri
Ayak Mantarı Tedavisi
Ayak Mantarı Tedavisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans