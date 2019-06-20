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Birevim Araba ve Sağladığı Fırsatlar

Birevim markasının bir alt ürünü olan Birarabam, araç alımlarında sorunların ortadan kalkmasını sağlıyor.

Birevim Araba ve Sağladığı Fırsatlar

Birevim markasının bir alt ürünü olan Birarabam, araç alımlarında sorunların ortadan kalkmasını sağlıyor.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:31
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Birevim Araba ve Sağladığı Fırsatlar

İçinde bulunduğumuz çağda ev ve araç alımlarında nakit paranın hükmü sürmektedir. Bu neden yüzünden araç ve ev alımlarında maddi gücü yüksek olan veyahut nakit birikimi elde eden bireylerin yüzü gülmektedir. Birikim olmadan araç alımı için ise bankalardan kredi çekmek gerekiyor. Banka kredileri ise yüksek faizli geri ödemeleri beraberinde getiriyor. Böylece bireylerin maddi olanakları iyice daralıyor. Birevim markasının bir alt ürünü olan Birarabam, araç alımlarında bahsedilen sorunların ortadan kalkmasını sağlıyor.

Birarabam Ne Demek?

Birevim araba nedir?” sorusuna sistem hakkında detaylı bilgi vererek yanıt vermemiz daha kolay olacaktır. Sistem, herhangi bir peşinat ve faiz ödemesi istemeden araç satın alınmasına imkân tanımaktadır. Alımlar için başvuruda bulunan bireyler değişen kişi sayılarına göre gruplara dâhil edilmektedir. Oluşturulan gruplarda bulunan kişilerin sayısının artması atlık taksitlerdeki maliyetleri düşürmektedir. Bu da hemen herkesin hayat ettiği arabayı almasına imkân yaratmaktadır.

Birevim alt markası olan Birarabam hakkında doğru bilinen yanlışlar bulunmaktadır. Örneğin sistemin avantajları çok iyi olduğu için sadece sıfır arabalarda geçerli olduğu düşünülmektedir. Oysa tercih eden katılımcılar ikinci el araçlarını da Birarabam fırsatlarından istifade ederek satın alabilmektedir. Bunun yanı sıra sistem peşinatı bir gereklilik olarak sunmamaktadır. Sadece tercih eden katılımcılar peşinat ödemektedir. Ayrıca sistem katılımları için Türkiye’nin neresinde bulunduğunuzun da bir önemi bulunmamaktadır.

Birevim Araba ve Sağladığı Fırsatlar

Birevim araba ile yakalanan fırsatların ilk boyutu maddidir. Günümüz şartlarında araç alımlarında kredilere başvurmak faizlerin yanı sıra farklı ek maliyetler de meydana getirmektedir. Ancak araç alımlarında Birarabam’ı tercih etmeniz ek masraflar olmadan hareket etmenizi mümkün hale getirecektir. Bunun yanı sıra taksitlerinizi kendiniz belirleyebilmeniz yakalayacağınız faydalardandır. Böylece maddi olanaklarınıza göre grup havuzuna para aktarımı yaparak aylık tekrarlanan çekilişlerde isminize yer bulabilirsiniz. Böylelikle piyasada bulunan taksitli araba alma yöntemlerine göre çok daha uygun fiyatlardan araçlarınızı satın almanız mümkün olmaktadır. Sistem, sadece organizasyon oluşumu için belli bir miktar ödeme talep etmektedir. Talep edinen ödeme miktarının rakamları bütçeleri zorlamadığı için bir sorun teşkil etmemektedir.

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