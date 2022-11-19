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Beyhan Ateşoğlu; “Etkili bakışların sırrı kaşlardır.!”

19 Kasım 2022 Cumartesi 10:46
Beyhan Ateşoğlu; “Etkili bakışların sırrı kaşlardır.!”

Yüz yapısının önemli unsurlarından olan kaşların şekillendirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çeken Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Güzellik Koçu Beyhan Ateşoğlu

Daha genç ve dinç görünmeyi sağlamak için küçük dokunuşlar yapmak gerekir. Yüz yapısını şekillendirmek ve daha güzel bir bakış için kaşa profesyonel şekilde uygun hacim verilmelidir. Altın oran kaş alımı, kaş şekillendirmede kullanılan bir tekniktir. Yüzde yapılacak şekillendirmelerde altın oran mutlaka dikkate alınmalıdır.

Beyhan Ateşoğlu altın oran ölçümlerine göre hareket edildiğinde görüntü son derece doğal olacaktır" dedi.

Beyhan Ateşoğlu kaş tasarımının bir matematiği olduğunu, “Kaş tasarımı, yüzün güzelliğini, bakışların tesirini etkileyen çok önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Doğal durması ve yüze uyum sağlaması için kaş tasarımına çok dikkat edilmelidir. Beyhan Ateşoğlu kaş alımı yaparken burnun kanatlarının genişliği, gözlerin aralığı, göz kapağının durumu, alın yapısı değerlendirilmelidir. Kaş almada bir standart, şekil ve ebat yoktur. Herkesin kaşı, yüzüne uygun ölçülerle ve profesyonel bir tasarımlarla alınmalıdır. Standart ölçülerde kaş alımlarının yapılması doğal durmayacağı gibi herkese de yakışmayacaktır” diye belirtti.

ALTIN ORAN KAŞ ALIMI NASIL YAPILIR?

Ekipmanlarla uygulanan teknik sonrası kaş tasarımı yapıldığını belirten Beyhan Ateşoğlu “Altın oran kaş alımı yapılabilmesi için kaş yoğunluğunun yeterli seviyede olması gerekir. Uzman kişi gerekli belirlemeleri yaptıktan sonra ölçümlere geçer. Altın oranın belirlenmesi için altın oran ölçüm cetveli kullanılmaktadır. Ölçüm cetveliyle gerekli ölçümler yapıldıktan sonra kaşın tasarımı yapılır. Tasarım ve kaş alımı gerçekleşince bakışlardaki anlam ve derinlik artacaktır. Yüz şeklini şekillenmesinde altın oran kaş alımı son derece etkilidir” diye konuştu.

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Beyhan Ateşoğlu Etkili Bakışların Sırrı Kaşlardır.
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