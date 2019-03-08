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Beşiktaş’ta Adaptasyon Sorunu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in A Milli Takım’la anlaşma sağlaması ve Haziran ayında görevine başlayacak olmasına karşın Mart’ta gerçekleşecek iki müsabakada da Milli Takım başında olacağının açıklanması, Beşiktaş’taki motivasyon dengesini iyiden iyiye bozdu.

Beşiktaş’ta Adaptasyon Sorunu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş’in A Milli Takım’la anlaşma sağlaması ve Haziran ayında görevine başlayacak olmasına karşın Mart’ta gerçekleşecek iki müsabakada da Milli Takım başında olacağının açıklanması, Beşiktaş’taki motivasyon dengesini iyiden iyiye bozdu.

08 Mart 2019 Cuma 09:13
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Beşiktaş’ta Adaptasyon Sorunu

Fenerbahçe derbisinde aniden çöken ve geçen haftayı da puan kaybıyla kapatan Kara-Kartal, Fikret Orman başkanlığı ve Şenol Güneş’İn hocalığı içerisinde en kötü dönemini geçirmiş oldu. Şampiyonluk yolunda liderin bir hayli uzağında olan Beşiktaş, son dönemlerdeki gelişmelerden dolayı da motivasyon konusunda sıkıntılar yaşıyor. Kulübün hem teknik heyetindeki kopukluklar hem de maddi açıdan futbolcuları zor durumda bırakması, ligde kalan 10 hafta içerisinde de sıkıntılar yaşamasına sebebiyet verebilir. www.lexarmedia.com adresinde çeşitli spor ve futbol sitelerine giriş var.

Burak Yılmaz Kendine Geldi

Beşiktaş’ın devre arası transfer döneminde taraftarların şiddetle karşı çıkmasına rağmen kadrosuna dahil ettiği Burak Yılmaz, ikinci döneminde günden güne siyah-beyazlı formayla form tutmaya başladı. Teknik direktör Güneş’in en fazla güvendiği isimlerden birisine dönüşen 32 yaşındaki forvet, Japon yıldız Kagawa ve Ricardo Quaresma gibi kanatlardan hücumu besleyecek olan isimlerin formda olduğu dönemlerde daha fazla golle buluşabiliyor. Siyah-beyazlıların bu hafta Konyaspor karşılaşmasında da ilk 11’de olmasına kesin gözüyle bakılan Burak’ın, siyah-beyazlı formayla bu sezon 5’inci golünü atmayı çok istediği ve taraftarlarla da arasını daha da iyi bir konuma ulaştırma amacında olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş’ın Şampiyonluk Şansı Var Mı?

54 puanlı lider Başakşehir’in 13 puan gerisinde olan Beşiktaş’ın, şampiyonluk konusunda iyi bir mucizeye ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. Her ne kadar futbolun her daim sürprizlere gebe olan spor dalı olması göz önünde bulundurulsa da, siyah-beyazlıların şu sıralar en büyük hedefi Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya çalışmak. Kalan10 hafta içerisinde de bu çaba doğrultusunda ilerlemeye odaklanacak olan Kara-Kartal’ın, bir sonraki sezon için yeni hoca ve yepyeni takviyeler planlarına şimdiden başladığı vurgulanıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol GüneşBeşiktaş Teknik DirektörüŞenol Güneş
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