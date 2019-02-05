Beşiktaş Latin Dansları Deyince Artık Akla Shall we Dance? Geliyor

Shall we aktivite arkadaşlığı gruplarının bir projesi olarak başlayan ve insanlara Beşiktaş’ta bulunan Maçka Parkında ücretsiz dans eğitimi veren grup üyelerinden Yalçın Çetinkaya ve İbrahim Çoker yaklaşık bir yıl kadar önce Maçka Dans diye anılmaya başladı.

Maçka Dans Ekibi Latin Gecesi Yapıyor

Maçka Parkında başlayan bu tutku daha sonraları Shall we grubunda bir ekole dönüştü ve hem gruptaki insanlar hem de parkta oturmaya gelenler bu güzel aktivitenin tadını çıkarıp Latin dansları öğrenmeye başladılar.

Parklardan Ünlü Mekanlara Geçiş

Maçka Demokrasi Parkı’nda başlayan bu muhteşem serüven artık Çarşamba geceleri Beşiktaş’ta bulunan DorockXL isimli mekânın içindeki Champs Pub’ta devam ediyor. Beşiktaş Dans Gecesi deyince akla gelen isim olmaya başlayan bu ekip, ileride çok daha güzel şeyler yapacağa benziyor.

Ücretsiz Workshoplar Var

Shall we? gruplarının kurucusu Murat Semih Göğüş, grubun organizasyonlar ve etkinlik sorumlusu Abdurrahman Sevinç, dans eğitmenleri Yalçın Çetinkaya ve İbrahim Çoker tarafından başlatılan projede saat 20:00’da ücretsiz olarak workshoplar veriliyor. Özellikle dans etmeyi bilmeyen ya da yeni başlayanlar için muhteşem bir fırsat.

Shall we Dance? Latin Night İsmini Aldılar

Parklardan pistlere uzanan bu sıra dışı hikâye, başladığından bugüne kadar yüzlerce insana ücretsiz olarak dans eğitimi verdi. Ekibin amacı dans etmeyi seven herkesi bununla buluşturmak. Küçük bir ücret karşılığı geceye katılıp uzman eğitmenler tarafından yürütülen workshoplardan ücretsiz yararlanabilirsiniz.

Ayrıntılar İçin Sosyal Medya Hesaplarını İnceleyebilirsiniz

Gece ile ilgili tüm ayrıntıları www.shallwe.com.tr web sitesinden, Shall we? – Aktivite arkadaşlığı Facebook grubundan, mackadans ve shallwetr İnstagram hesaplarından takip edebilirsiniz.

Tüm dans severlerin mutlaka denemesi gereken, workshoplar, dans gösterileri, dj eşliğinde birbirinden muhteşem müzikler ve en önemlisi harika ve muhteşem kalitede bir ortam için size Shall we Dance? Latin Night’ı öneririz. Bu muhteşem Beşiktaş Latin Gecesi etkinliğini sakın kaçırmayın.

Giriş Ücreti: 25 TL’dir (bir içecek dahil)

Workshop: 20:00 – 21:00

20:00 – 21:00 Başlangıç: 21:00

21:00 Bitiş: 01:00