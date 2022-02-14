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Benzersiz Tasarımlarıyla Göz Alıcı Gözlük Modelleri Optik Avm’de

14 Şubat 2022 Pazartesi 12:29
Benzersiz Tasarımlarıyla Göz Alıcı Gözlük Modelleri Optik Avm’de

Güneş gözlükleri, farklı tasarımlarıyla gözlük dünyasında özel bir yere sahip. Her mevsim kullanılan güneş gözlükleri, şık ve zarif bir kombin için de modern dokunuşu mümkün kılıyor. Dolayısıyla güneş gözlüklerinde fark yaratan tasarımlar dikkatleri üzerine çekiyor. Tasarımda kullanılan cam yapısı, gözlerin zararlı UV ışınlarından etkili bir şekilde korunup korunmayacağını belirliyor.

Cam yapısının yanı sıra çerçeve tipi ve tasarımı da oldukça önemli. Kullanılan malzemeye göre güneş gözlüğü, spor şıklık ya da zarif bir görünüm vadediyor. Bu nedenle tercih edilecek güneş gözlük modelinin hem yüz tipine hem de kişinin tarzına uygun olması bir hayli önemlidir. Optik Avm, fark yaratan markaların güneş gözlüklerini çok özel fiyatlarla sunmaya devam ediyor.

Yüz Tipiniz için En Uygun Güneş Gözlüklerine Ulaşmanın Keyfini Yaşayın

Kişilerin yüz tipleri birbirinden farklılık gösterdiği için tercih edilecek güneş gözlüklerinin yüz tipine uygun olması çok önemlidir. Yuvarlak bir yüz tipinde en uygun gözlük türleri dikdörtgen, damla ve cat eye olacaktır. Bunun yanı sıra kalp yüz tiplerinde cat eye ve dikdörtgen tavsiye edilmektedir. Oval bir yüz tipinde yuvarlak güneş gözlüklerinin yanı sıra cat eye ve dikdörtgen güneş gözlükleri tercih edilebilir.

Optik Avm, her yüz tipine uygun kadın güneş gözlükleri ve erkek güneş gözlüğü modelleri ürünlerine ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü markaların tasarımlarına ulaşabilir, en özel tasarımlarla çok özel bir görünüm elde edebilirsiniz.

Spor Şıklık için Sportif Güneş Gözlükleri

Spor şıklık isteyen pek çok kişi, güneş gözlüklerinde sportif görünüme sahip modellere yönelim gösteriyor. Özellikle bisikletçi gözlüğü, damla gözlük, yüzü saran gözlük; spor şıklık için en ideal güneş gözlüğü modelleri arasında yer alıyor. Optik Avm tarafından sunulan güneş gözlükleri, gün içerisinde sportif bir görünüm isteyenler için oldukça ideal.

Güneş gözlüklerinin yanı sıra Optik Avm üzerinden gözlük aksesuarlarına da erişim sağlayabilirsiniz. Mıknatıslı gözlük kılıfları ile güneş gözlüklerinizi en iyi şekilde muhafaza edebilirsiniz. Bunun yanı sıra estetik ve şık gözlük keseleri, güneş gözlüklerinize hak ettiği değeri vermenizi sağlıyor. Güneş gözlükleri ve aksesuarları için aradığınız her şey Optik Avm’de!

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Benzersiz Tasarımlarıyla Göz Alıcı Gözlük Modelleri Optik Avmde
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