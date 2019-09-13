Ayak Mantarı Oldukça Yaygın

Ayak mantarı deri hastalıkları arasında en sık rastlananlardan biridir. Ayak mantarı olarak kaldığında önemli bir tehlike oluşturmayan bu rahatsızlığın tedavi edilmemesi daha farklı sonuçlar doğurabilir. Ayrıca bu sonuçlar çok daha tehlikeli olabilir.

Ayak Mantarı Belirtileri Nelerdir

Ayak mantarı çevresel ve kişisel birçok faktör nedeniyle gelişim gösterebilir.

Ayak mantarı nın genel belirtileri aşağıdaki gibidir;

nın genel belirtileri aşağıdaki gibidir; Ayak parmakları arasında kaşıntı, batma, yanma hisleri oluşması,

Kaşınan bölgede kabarıklıklar oluşması

Ayak tabanı ve ayak parmaklarını kaplayan derinin çatlaması, soyulması

Ayak tabanı ve kenarında sürekli kuruluk

Ayak tırnaklarının renginin ve şeklinin bozulması, deforme olmaları

Bir cilt doktoru için meslek hayatında hemen her gün karşılaşılan bir hastalık olsa da ayak mantarı tedavisi kişiye özel olmalıdır. Zira ayak mantarı oluşumunu etkileyen faktörler kişiden kişiye farklı olabilir. Bu nedenle ayak mantarı tedavisi için uygulanacak yöntemlerin de değişkenlik göstermesi olağan bir durumdur. Yani ayak mantarı için (tıpkı diğer rahatsızlıklarda olduğu gibi) “ezbere” tedavi yöntemleri uygulanması doğru değildir.

Ayak Mantarı Oluşumunun Sebepleri Nelerdir

Ayak mantarı tedavisi olduktan sonrası için bilinmesi gereken nedenlerdir.

Ayak mantarı fungus adı verilen bir tür bakterinin ayak derisi üzerinde büyümesiyle meydana gelir. Bu nedenle mantarın önceden yerleştiği bir yüzeye temas etmeniz veya mantar rahatsızlığı olan bir kişiyle olan temasınız sırasında bu rahatsızlık size bulaşabilir. Özellikle umuma açık banyo, spor salonu, yüzme havuzu ve soyunma odası gibi yerlerde hijyen kurallarına mümkün olduğunca dikkat etmek bu nedenle önemlidir. En yakınlarınızın olsa bile başka kişilere ait, kullanılmış çorap, havlu, ayakkabı vb. malzemeleri kullanmamanız gerekir. Bu tür nesneler yıkanmış olsalar dahi mantar barındırma riskini her zaman taşırlar.

Ayak mantarının oluşumunu tetikleyen durumların başında nemli ortamlarda sık bulunmak yer alır. Ayrıca spor faaliyetleri veya meslek dolayısıyla ayakların sürekli olarak terli yani nemli kalması da problem yaratmaktadır.