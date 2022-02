Avşar Çiftliği ile Afyonkarahisar’dan Sofralarınıza Gelen Doğal ve Lezzetli Ürünler

Avşar Çiftliği, uzun süredir sektörün içerisinde yer alan bir markadır. Titiz ve profesyonel çalışma anlayışına sahiptir, böylelikle müşterilerine birbirinden özel lezzetler sunmaktadır. İşlenmiş gıda ve et ürünlerinde oldukça titiz bir üretim gerçekleştirilmekte, ayrıca Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinin üretimi yapılmaktadır. Ayrıca soğuk zincir kargo ile ürünler, Türkiye’nin farklı bölgelerine ulaştırılmaktadır. Sizler de %100 doğal ve katkısız ürünlere ulaşabilir, çok özel lezzetleri deneyimleyebilirsiniz.

%100 Doğal ve Katkısız Lezzetlere Kolaylıkla Ulaşın

Avşar Çiftliği’nden sizlere sunulan doğal lezzetlerin her biri, titizlikle üretiliyor. Afyon ve çevresinde 1988’den beri gerçekleştirilen üretim sayesinde uzun süredir Türkiye’nin birçok noktasına doğal ürünler ulaştırılıyor. Sucuk, pastırma, kavurma, lokum başta olmak üzere pek çok lezzetin üretimi, hijyenik ortamlarda gerçekleştiriliyor.

İşlenmiş gıda ve et ürünlerinde üretim aşamasının her bir adımı bir hayli önemlidir. Bu tür ürünler için büyükbaş hayvanların beslenmesinde değişiklikler yapılmaktadır. Dolayısıyla doğru beslenme, ürünlerin de bir hayli lezzetli olmasını sağlar. Avşar Çiftliği, işlenmiş gıda ve et ürünlerini çok özel aşamalardan geçirerek üretmekte.

Türk mutfağının en özel tatlılarından bir tanesi olan lokum, kahve ve çay sofralarında aranılan mutluluğu sunuyor. Avşar Çiftliği, geleneksel lezzet olan lokumun üretiminde çok farklı malzemeler kullanıyor. Kaymak, ceviz, antep fıstığı, kahve ve çikolata, krokan; bu malzemeler arasında yer alıyor. Sizler de lokumu farklı tatlarla denemek istiyorsanız, sizlere sunulan lokum çeşitlerini inceleyebilirsiniz.

Soğuk Zincir Kargo ile Türkiye’nin Pek Çok Noktasına Başarılı Teslimat

Avşar Çiftliği, Türkiye’nin pek çok bölgesine teslimatta bulunuyor. Gıda kargolanması oldukça önemlidir çünkü gıdaların yanlış şekilde kargolanması, ürünlerin bozulmasına neden olur. Avşar Çiftliği’nin kullanmış olduğu soğuk zincir kargo, ürünlerin çok farklı bölgelere başarılı bir şekilde teslim edilmesini sağlıyor.

Sizler de birbirinden özel lezzetlere erişim sağlayabilmek için Avşar Çiftliği’nin web sitesine giriş yapabilirsiniz. İşlenmiş gıda ve et ürünlerinin yanı sıra lezzetli lokumlardan istediklerinizi tercih edebilirsiniz. Güvenilir ödeme seçenekleri üzerinden satın alacağınız ürünler, kısa sürede sizlere ulaştırılmaktadır. Çok özel lezzetlere ulaşmak, misafirlerinize farklı lezzetler sunmak Avşar Çiftliği ile oldukça kolay!