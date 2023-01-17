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Annelik ve Kariyeri Dengelemek: Annelik İznindeyken Yeni Bir İş Bulmak

17 Ocak 2023 Salı 14:14
Annelik ve Kariyeri Dengelemek: Annelik İznindeyken Yeni Bir İş Bulmak

Doğum iznindeyken yeni bir iş bulmak zor bir görev olabilir, ancak imkansız değildir. Aslında, doğru stratejiler ve kaynaklarla, ihtiyaçlarınıza uyan ve kariyer hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olurken aynı zamanda anneliğin taleplerini dengeleyen bir iş bulabilirsiniz. İster tam zamanlı, ister yarı zamanlı, uzaktan veya sözleşmeli bir pozisyon arıyor olun, doğru fırsatı bulmanıza yardımcı olacak birçok seçenek mevcuttur. Bu makalede, doğum iznindeyken yeni bir iş bulmaya yönelik bazı pratik ipuçlarını ve stratejileri inceleyeceğiz. Bu yönergeleri takip ederek, hem ödüllendirici hem de çalışan bir anne olarak ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar esnek bir iş bulma şansınızı artırabilirsiniz.

Ağınızdan en iyi şekilde yararlanın

Yeni bir iş bulmanın en etkili yollarından biri ağ oluşturmaktır. Profesyonel bağlantılarınıza ulaşın ve onlara yeni bir fırsat aradığınızı bildirin. Sizi potansiyel işverenlerle buluşturabilir veya iş piyasasında nasıl öne çıkabileceğiniz konusunda tavsiyelerde bulunabilirler.

Özgeçmişinizi ve LinkedIn profilinizi güncelleyin

Özgeçmişiniz ve LinkedIn profiliniz yeni bir iş bulmak için önemli araçlardır. Güncel olduklarından ve becerilerinizi, deneyimlerinizi ve başarılarınızı vurguladıklarından emin olun. Doğum iznindeyken tamamladığınız ilgili kurs veya eğitimlerin yanı sıra sıra gönüllü çalışmalarınızı veya yeteneklerinizi sergileyen diğer etkinlikleri eklemeyi düşünün. Özgeçmiş oluşturmakta zorlananlar için daha fazla örnek burada bulunabilir.

Sosyal medyadan yararlanın

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları yeni bir iş bulmak için güçlü araçlar olabilir. Alanınızdaki şirketleri ve işe alım uzmanlarını takip edin ve sektörünüzle ilgili makale ve güncellemeleri paylaşın. Profilinizi kimin göreceğini ve potansiyel bir fırsatla size ulaşacağını asla bilemezsiniz.

Esnek çalışma seçeneklerini keşfedin

Artık birçok şirket yarı zamanlı, uzaktan ve sözleşmeli çalışma gibi esnek çalışma düzenlemeleri sunuyor. Bu seçenekler özellikle iş ve aile arasında bir denge arayan yeni anneler için cazip olabilir. İhtiyaçlarınızı karşılamaya açık olup olmadıklarını görmek için esnek çalışma seçeneklerini potansiyel işverenlerle görüşmeyi düşünün.

İş arayanlar için kaynaklardan yararlanın

Yeni bir iş bulmanıza yardımcı olacak iş panoları, kariyer fuarları ve meslek birlikleri gibi birçok kaynak mevcuttur. Bu kaynaklardan yararlanın ve yardım istemekten çekinmeyin. Güçlü bir iş başvurusu hazırlamanıza yardımcı olması için bir kariyer koçu veya özgeçmiş yazarıyla çalışmayı da düşünebilirsiniz.

Pazarlık yapmaktan korkmayın

İlginizi çeken bir iş bulduğunuzda, ihtiyacınız olan şartlar için pazarlık yapmaktan çekinmeyin. Bu, esnek çalışma saatleri, evden çalışma olanağı veya ek ücretli izin gibi şeyleri içerebilir. Herhangi bir şirket için bir varlık olduğunuzu ve kendinizi ve ihtiyaçlarınızı savunmanın önemli olduğunu unutmayın.

Sonuç olarak, doğum iznindeyken yeni bir iş bulmak zor olabilir, ancak dikkatli bir planlama ve biraz yaratıcılıkla ihtiyaçlarınıza uygun ve kariyer hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir iş bulmak mümkündür. Ağınıza ulaşmaktan, özgeçmişinizi ve LinkedIn profilinizi güncellemekten, sosyal medyadan yararlanmaktan, esnek çalışma seçeneklerini keşfetmekten, iş arayanlar için kaynaklardan yararlanmaktan ve ihtiyacınız olan koşullar için pazarlık yapmaktan korkmayın

Son Güncelleme: 17.01.2023 14:22
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Annelik Ve Kariyeri Dengelemek: Annelik İznindeyken Yeni Bir İş Bulmak
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