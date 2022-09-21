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Ankara Miras Avukatı, Mirasçı Nedir? Ankara Miras Avukatı Ücretleri?

21 Eylül 2022 Çarşamba 16:17
Ankara Miras Avukatı, Mirasçı Nedir? Ankara Miras Avukatı Ücretleri?

Mercantaş Hukuk Bürosu, Ankara miras avukatı olarak miras davalarının uzman kadrosu ile takip etmektedir. Miras hukuku alanında uzman ve bu davalarda tecrübeli avukatlar ile hukuki hizmet vermektedir. Dolayısıyla, Ankara Avukat olarak sizlerde miras davalarında hukuki destek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1.Ankara Miras Avukatı Ne İş Yapar?

Miras avukatı, miras işlemleri ile ilgili hizmet veren ve miras davalarını takip eden avukattır. Türk hukukunda miras avukatı şeklinde resmi bir tabir bulunmamaktadır. Ancak uygulamada miras hukuku alanında kendini geliştirmiş ve bu davalarda tecrübe kazanmış avukatlar mevcuttur. Miras hukuku hukuk dalları içerisinde çok geniş ve kapsamlı bir alana sahiptir. Bu sebeple miras avukatları yaptıklarının birçok faaliyet vardır. Miras avukatlarının yapmış oldukları faaliyetler şunlardır;

  • Vasiyetname ve miras sözleşmesi yazma,
  • Miras davaları ile ilgili tüm süreçleri takip etme
  • Vasiyetnamenin iptali davası açma,
  • Veraset belgesi işlemlerini yapma,
  • Mal paylaşımı yapma,
  • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyuu) davası açma,
  • İptal ve tenkis davalarını takip etme
  • Miras neden ile istihkak davası ve denkleştirme davası açma,
  • Mirastan mal kaçırma ve muris muvazaası davası açma şeklindedir.

2.Yasal Mirasçı Nedir?

Yasal mirasçı, kanun tarafından mirasçı belirlenen kişilerdir. Bu kişiler ölen kişinin yakınları olup kanunun belirlediği kişilerdir. Bu nedenle yasal mirasçılar başka hiçbir işleme gerek olmadan mirasçı olmaktadır. Yasal mirasçılar üç gruba ayrılmaktadır. Şimdi bu üç grubu inceleyeceğiz:

  • Birinci Derece Mirasçılar: TMK md. 495'e göre ölen kişinin altsoyudur. Bu kişiler ölen kişinin çocukları, torunları ve torunlarının çocukları şeklinde devam etmektedir. Evlatlık da ölen kişinin çocuğu gibi mirastan pay almaktadır.
  • İkinci Derece Mirasçılar: Bu zümreyi anne ve baba oluşturmaktadır.(TMK md. 496) Birinci derece mirasçı olmadığı takdirde miras anne ve babaya geçmektedir.
  • Üçüncü Derece Mirasçılar: Ölen kişinin büyükanen ve büyükbabasıdır.(TMK md.497) İlk iki zümrede mirasçı olmadığı takdirde miras büyükanne ve büyükbabaya geçmektedir.

Ölen kişinin eşi de mirastan pay almaktadır. Miras bırakanın eşine mirasta düşen pay miras paylaşımına katıldığı derece mirasçılara göre değişmektedir. Son olarak ölen kişinin hiçbir mirasçısının olmaması durumunda devlet hazinesi TMK md.501 uyarınca mirasçı olacaktır.

3.Atanmış Mirasçı Nedir?

TMK md.516 ölen kişinin mirasçı atayabileceğini düzenlemektedir. Buna göre ölen kişi vasiyetname ve miras sözleşmesi yapma sureti ile mirasçı atayabilir. Atanmış mirasçı, yasal mirasçı gibi mirastan pay almaktadır. Çünkü mülkiyet hakkının gereklerinden bir tanesi de mülkiyet üzerinde tasarruf özgürlüğüdür. Ancak mülkiyet üzerinde tasarruf özgürlüğü sınırsız değildir. Kanun koyucu bazı mirasçıların belirli oranda saklı paylarının olduğunu hüküm altına almıştır. Örneğin miras bırakan çocuklar ve eşin bütün miras payları hakkında tasarruf yapamaz. Miras bırakan saklı pay sahibi mirasçıların paylarını ihlal eden bir işlem yaptığı takdirde saklı pay sahibi mirasçılar tenkis davası açabilirler.

Tenkis davası, bir miras davası türüdür. Bu davada saklı pay sahibi mirasçılar miras bırakanın yapmış olduğu işlemin tenkisini yani etkisiz hale getirilmesini talep etmektedirler. Böylelikle saklı pay sahibi mirasçılar saklı paylarını muhafaza edebilirler.

4.Ankara Miras Avukatı Ücretleri 2022

Türk Avukatlık Hukuku kurallarına göre avukatlar belirli bir ücretin altında hizmet veremezler. Bu ücretler Avukatlık Kanunu md.164/3 göre Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir. 3 Eylül 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde yer alan miras avukatı ücretleri şu şekildedir;

  • Miras sözleşmesi ve vasiyetname hazırlama 10.000 TL,
  • Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen miras davaları için avukatlık ücreti 9.200 TL
  • Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülen miras davaları için avukatlık ücreti 5.500 TL'dir.

Taraflar daha yüksek bir avukatlık ücreti belirlemekte serbesttirler. Son olarak Mercantaş Hukuk Bürosu miras hukuku alanında uzman ve deneyimli uzman avukat ekibine sahiptir. Bizimle ücretsiz olarak iletişime geçerek Ankara miras avukatı hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

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