Amazon cevizi faydaları ve zararları

İçeriğinde yüksek miktarda selenyum barındıran amazon cevizi faydaları , hem zayıflama hem de bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda etkili olmaktadır.

Amazon cevizinin faydaları nelerdir?

Brezilya cevizi olarak da bilinen amazon cevizinin vücuda sağlamış olduğu birçok fayda bulunmaktadır. Bu besin vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Antioksidan özellikleri bulunmaktadır ve en yakın rakibine göre yaklaşık 10 kat daha fazla selenyum içermektedir. İçerisinde omega-3 yağ asitleri bulunmaktadır. Bu yağ asitleri vücutta detoks etkisi meydana getirmektedir. Bu sayede vücutta kiloya ve çeşitli hastalıklara neden olan zararlı maddelerin dışarı atılması sağlanmaktadır. Metabolizmanın dengeli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Lif açısından da zengin olan amazon cevizi tokluk hissi meydana getirmektedir. Bu sayede yağ yakmaya yardımcı olurken aynı zamanda vücudun tekrar yağ depolamasını önlemektedir. Amazon cevizinin en önemli özelliği olan selenyum ise kilo verememe nedenlerini ortadan kaldırırken aynı zamanda vücuttaki bir çok rahatsızlığın iyileşmesine destek olmaktadır. Selenyum bağışıklık sisteminin güçlenmesine, tiroid bezlerinin sağlıklı çalışmasına ve cinsel hayatta yaşanan bazı olumsuz durumların ortadan kalkmasına destek olmaktadır. Tiroid hastalarının metabolizması daha yavaş çalıştığı için kilo vermek onlar için oldukça zordur. Selenyum vücutta tiroid hormonu eksikliğinin giderilmesini sağlayarak metabolizmanın düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve böylece kilo vermeye destek olur. Bu kuruyemişin bir başka faydası ise kolesterol seviyesinde sağlamış olduğu dengedir. Kötü kolesterolün düşürülmesine iyi kolesterolün ise dengelenmesine destek olarak kalp sağlığını korumaya destek olmaktadır.

Amazon cevizinin zararları nelerdir?

Genel olarak faydaları ile gündeme gelen brezilya cevizinin zararları yoktur. Fakat aşırı kullanım gibi durumlarda bazı yan etkilere yol açabilmektedir. Bu cevizin 1 tanesi yetişkin bir insanın günlük vitamin ihtiyacını karşılayabilecek şekildedir. Bu nedenler aşırı olarak tüketilmesi vücutta sindirim açısından birtakım problemlere yol açabilir. Normal olarak günde 3-4 adet tüketmek yeterli olacaktır. Hamile kadınların kullanım öncesi mutlaka doktor onayı alması gerekmektedir. Emziren anneler özel bir durumda oldukları için kullanmadan önce doktordan onay almaları gerekebilir. Eğer bir devamlı olarak bir ilaç kullanıyorsanız etkileşim yaratmaması için doktorunuza danışınız.

Brezilya cevizi nerede yetişir?

Amazon cevizi normal cevizlerden farklı olarak yetiştirilen bir besindir. Bu cevizler Ekvatoral iklime sahip olan Brezilya'nın yağmur ormanlarında yetişmektedir. Buradaki ağaçların boyları oldukça yüksektir. Brezil ya cevizi bu ormanlardaki boyu yaklaşık 60 metreye uzanan ağaçlarda yetişmektedir. Yöredeki halk tarafından cevizler yere düşünce toplanmaktadır. Tam bir şifa kaynağı olan bu cevizler kendiliğinden yetişmektedir. Ülkemizde son zamanlarda oldukça tüketilir hale gelmiştir. Gerek kilo verme gerekse bağışıklığı güçlendirmek için kadın erkek birçok kişi tarafından tercih edilmektedir.

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