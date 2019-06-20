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Ahşap Ev Nedir?

Yakın geçmişe kadar ahşap evler, genellikle ormanlık alanlara inşa edilen ya da çocuklara yaşam alanı olarak tasarlanan küçük yapılar olarak tanımlanmaktaydı. Ancak artık ahşap evler başlı başına bir yaşam alanı elde edilmesini sağlamaktadır.

Ahşap Ev Nedir?

Yakın geçmişe kadar ahşap evler, genellikle ormanlık alanlara inşa edilen ya da çocuklara yaşam alanı olarak tasarlanan küçük yapılar olarak tanımlanmaktaydı. Ancak artık ahşap evler başlı başına bir yaşam alanı elde edilmesini sağlamaktadır.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:18
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Ahşap Ev Nedir?

Modern çağ günümüzde hemen her şeyin tanımının değişmesini sağlamaktadır. Yakın geçmişe kadar ahşap evler, genellikle ormanlık alanlara inşa edilen ya da çocuklara yaşam alanı olarak tasarlanan küçük yapılar olarak tanımlanmaktaydı. Ancak artık ahşap evler başlı başına bir yaşam alanı elde edilmesini sağlamaktadır. Tercih edeceğiniz ahşap ev modellerine göre sadece müstakil katlı evlere de sahip olabilirsiniz. Ancak tanımı değişse de mimari güzellik açısından ahşap evler halen ormanlarda tercih edilmektedir. Ya da bahçeli alanlarda ahşap ev inşaları uygun görülmektedir. Ayrıca ahşap evleri, çalışma alanı şekilde tasarlatmak da olanaklar kapsamındadır.

Modern Kütük Evler

Ahşap evler kütük evler olarak da bilinmektedir. Evlerin modern dokunuşlar sayesinde geçmişten gelen dokusunun yanı sıra daha kullanışlı hale getirilmesi sağlanmaktadır. Artık pek çok kütük evde ışıklandırmalara özen gösterilmektedir. Işıklandırmalar ise evlerin hem iç hem de dış yapısının güzel hale gelmesini sağlamaktadır. Ayrıca modernize edilmiş ahşap evlerde evin inşa edileceği alanın büyüklüğüne göre ekstra özellikler kendini göstermektedir. Örneğin evlerde havuz yapımı son yılların yeni trendlerinden biridir. Trendler yıllara göre değişim gösterse de kaliteli bir ahşap ev temininden sonra kullanım ömrü açısından yüzyıllara yaklaşan rakamlar verilebilmektedir. Bu da kütük ev fiyatlarının da otomatik olarak değişmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Ahşap Evlerde Fiyatlar

Beton evlerde olduğu gibi ahşap evlerde de farklı bir piyasa bulunmaktadır. Ayrıca unutulmamalıdır ki ahşap yaşayan bir üründür. Bundan ötürü ahşap evlerde ucuza kaçmamak gerekmektedir. Örneğin kaliteli materyaller yerine uygun olmayan kütüklerin kullanımı ahşap ev fiyatlarının aşağı düşmesini sağlamaktadır. Bu durum alıcılar açısından fırsat gibi örülmektedir. Ancak uygun materyaller kullanılmadığı için evin bakım masrafları kısa süre içerisinde zarara girilmesine neden olacaktır. Örneğin bazı kütükler salgıladıkları sıvılar yüzünden bakteri üreterek kullanıldığı yerlerde çürüme sıkıntısının baş göstermesine yol açabilmektedir. Uzun kullanım garantisi ile bir ahşap ev alınması için tercih edilen kütük türlerinin araştırılması bundan dolayı şarttır. Ek olarak evlerin bakımı da aksatılmamalıdır. Bakımları yapılmayan evlerde zaman içerisinde belli sorunlar patlak verecektir.

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