Merhabalar sevgili dostlar,

Tarifime geçmeden önce sizlere tahinin hikayesini anlatmak istiyorum. Tahini anlatmak için öncelikle ''susam''ın hikayesini anlatmak gerekiyor. Bu küçük tohumlar, Hindistan ve Dünyanın bir çok bölgesinde M.Ö 5000'den bu yana yetiştirilmekte ve insanlığın bildiği en eski yağlı tohumu olduğu ve hatta Yunan doktoru Hipokrat'ın susamı çok besleyici olduğunu fark ederek, geleneksel Hint tıbbı da susam tohumlarının bedeni, zihni ve ruhu beslediğine inanmalarıdır.

Bu küçük yağlı tohumların tahin'e dönüştüğü ve kullanıldığı ilk yazılı kaydı, 13. yüzyıl Arap yemek kitabı ''Kitab Wasf al-Atima al-Mutada''ya dayanıyor.

Orta Doğunun temel yemeği olan ''Humus''un baş kahramanı ve malzemesi olarak kitap da yer almaktadır.

B ve E vitamini ile magnezyum, demir ve kalsiyum içermesi, Folik asit olarak da çok zengin olan Susam, lifli yapısıyla değerine değer katmaktadır.

Bizim de mutfak kültürümüzün önemli bir besin maddesi olan ''SUSAM-TAHİN''bir çok yemek de zengin hazinesiyle yerini almaktadır. Özellikle Arap mutfağının ağırlıkta olduğu Güney Doğu Anadolu mutfaklarına bakıldığında Susam ve tahin çokça yerini alır.

İnsan vücuduna sağladığı faydaların yanı sıra yemeklere kattığı lezzetle de popüler gıdalar arasındadır.

Hafızayı kuvvetlendiren özelliği ile beyin sağlığından, vücutta biriken toksin ve bakterileri atma da, yüksek kalsiyum oranı ile kemik gelişimin de, kalpte iltihaplanmalara bağlı olarak gelişen kardiovasküler hastalıkları önlemede tahinin rolü büyüktür.

Kısaca sizlere yazmaya çalıştığım bu mucize küçük tohumlardan oluşan ''tahin''in, çok sevilen bir çöreğini detaylı bir şekilde yazmaya çalışacağım. Genellikle simit fırınlarından almayı tercih ettiğiniz bu harika çöreği belki de o fırınlardan daha lezzetli olarak hep birlikte pişireceğiz.

Haydi kolları sıvayın önlükleri takın başlıyoruz.



• MALZEMELER:

• 20-22 cm 'lik 4 ad çörek içindir.

• 1 su bardağı oda sıcaklığında Süt

• 1 yemek kaşığı toz şeker

• 1 fiske tuz

• 1 paket kuru maya

• 1/2 çay bardağı (50ml) sıvıyağ

• 1 ad yumurta beyazı (sarısı üzeri için ayrılacak)

• 70 gr oda sıcaklığında tereyağ

• 4 su bardağı (400gr ) buğday Unu

• HAMURUN HAZIRLANMASI:

• Tereyağ ve un hariç diğer bütün malzemeleri sırayla bir kaseye alın ve karıştırın.

• Azar azar ununu ekleyerek yoğurun. Yumuşak bir hamur olmalıdır.

• Özleşen hamura şimdi oda sıcaklığında yumuşak tereyağ ekleyerek tekrar yoğurun.

• Tereyağ hamurun içinde önce ele yağışacaktır yoğurdukça pürüzsüz şeffaf bir hamur haline gelir endişe etmeyin.

• Hamurunuzun üzerini kapatın ve mayalanmasına müsaade edin.

• ARASI İÇİN:

• 250 gr Tahin

• 1 su bardağı toz şeker

• 1 yemek kaşığı zeytinyağ

• 1 su bardağı ceviz yada fındık

• ÜZERİ İÇİN:

• Yumurta sarısı

• Susam

• ÇÖREKLERİ HAZIRLAMA:

• Hamurunuz mayalandıysa, tezgaha az un serpin ve bir kez daha yoğurun ki gluteni çıksın.

• Hamuru 3 beze olacak şekilde eşit olarak ayırın.

• Her bir beze 2 çörek olacaktır.

• Bir hamur bezesini oklava yada merdane yardımıyla açın.

• Bu arada içine kullanacağımız malzemeleri ceviz hariç bir kasede karıştırın. Cevizi serpeceğiz.

• Açtığınız hamurun üzerine tahin karışımı sürün ve ceviz serpin.

• Hamurun önce alt kısmından ortaya kadar daha sonra üst kısmından ortaya doğru rulo kıvırın ve orta kısmı keserek iki rulo elde edin.

• Hazırladığınız ruloları çevire çevire inceltin, bir parmak kalınlığında olana kadar. .

• İncelen ruloları gül şeklinde çok fazla sıkmadan çevirin.

• Bütün hamurları aynı şekilde hazırlayın 4 ad çöreğiniz olacaktır.

• Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve çörekleri yerleştirin.

• 10 dakika dinlenmelerine izin verin.

• Bu arada fırınınızı 175 derece de ısıtmaya bırakın.

• Çöreklerin üzerine yumurta sarısı sürerek susam serpin.

• Doğruuu fırına. . .

• Takribi 25 dakika da pişecektir yine de kendi fırınınız nasıl pişiriyorsa. . onun için kontrolü elden bırakmayın.

• Nar gibi kızararak pişen çörekler mis gibi kokularıyla bütün evi kapladı değil mi ?

• Haydi o zaman çayı koyma zamanı. .

• Afiyet olsun. .

• Sevgiyle. .