Öfkenizi kontrol edin. Ya da oradan uzaklaşın. Öfkenin sıcaklığında insanlara daha sonra pişman olabileceğiniz şeyler söylemeyin. Hayatta bazı şeyleri geri alamazsınız. Son günlerde inanılmaz şeyler yaşanıyor. Hayatın getirdiği şartlar zaten zayıflıkları olanları çıldırtıyor ve öfke havada uçuşuyor. Herkes birbirine gününü gösterme derdinde. Bu insanın en yakınlarına kadar uzanıyor. Çok sevdiğim bir hikaye var paylaşmak istiyorum. Bir zamanlar çok huysuz küçük bir çocuk varmış. Babası ona bir torba çivi verip, her sinirlendiğinde çite bir çivi çakması gerektiğini söylemiş. İlk gün çocuk çite 37 çivi çaktı.Çocuk, önümüzdeki birkaç hafta içinde yavaş yavaş öfkesini kontrol etmeye başladı ve çite çaktığı çivilerin sayısı yavaş yavaş azaldı. O çivileri çite çakmaktansa öfkesini kontrol etmenin daha kolay olduğunu keşfetti.Sonunda, çocuğun kendini hiç kaybetmediği gün geldi. Çite çakılacak hiç bir çivi kalmadı.Durumu babasına haberi verdi. Bu defa baba, çocuğuna, öfkesini kontrol altında tuttuğu her gün bir çivi çekmesini önerdi.Günler geçti ve delikanlı sonunda babasına tüm çivileri söktüğünü söyledi. Baba, oğlunun elinden tuttu ve onu çivileri çakıp çıkardığı çite götürdü.“İyi iş çıkardın oğlum, ama çitteki deliklere bak. Çit, asla eski aynı çit olmayacak. Bir şeyleri öfkeyle söylediğinde tıpkı bunun gibi bir iz bırakırız. Bu durum, birini bıçakladıktan sonra bıçağı onun gövdesinden çıkarmak gibidir. Kaç kere özür dilerim desen de bıçak yarası hep orada olacaktır.” Canım anneannem hep ‘ kalp sırça saray gibidir, tamiri zordur’ derdi. Keşke birbirimizi kırmadan yaşayabilsek. Hayat o kadar çabuk elimizden uçup gidiyor ki… Neden kırarız birbirimizi? Kırınca haklı mı çıkmış oluruz? Bardağı taşıran son damlaydı deyip geçince, arkamızı dönüp gidince başımız göğe mi erer? Konuşmak varken, bu afra-tafra nedendir? Hadi bana cevap verin, gece yatağa uyanıp gözlerimizi kapadığımızda sabah uyanacağımızın garantisi var mıdır sizce? Ve en son kırdığımız insanı görmeme ihtimalimiz ne kadar yüksektir hiç düşündünüz mü? Dün kalbini kırdığın kişinin, bugün öldüğünü duysan, “ama ben haklıydım tesellisi avutur muydu seni” ?Bir kişinin kalbini kırmak Kâbe’yi yetmiş defa yıkmak gibidir.”derler. Sevgi varken, hoşgörü varken, İnsanların kusurunu ve yanlışlarını örtmek varken, şefkat varken, merhamet varken, tevazu ve alçak gönüllülük varken, öfke ve hiddetimize engel olmak varken, binlerce nimet varken, insanlar niçin daha kalp kırarlar ki?

Çok sevdiğim ama kimin olduğunu bilmediğim bir söz ama paylaşmak istedim sizinle "Kalp kırmak suya yazı yazmaya benzer, kalbi yeniden kazanmaksa gece güneşin doğmasına... Sen suya yazı yazmayı başardın. Şimdi otur da güneşin doğmasını bekle.”

GENÇLİĞİMİN İDOLÜ

Ünlü sanatçı, onu dünya çapında bir yıldız yapan single’ı Holiday'in piyasaya çıkmasının 40. yılında, uzun bir aradan sonra ilk kez stadyum konserleri vermeye hazırlanıyordu. Into The Groove, Like A Prayer, Vogue, Hung Up, Like a Virgin, Material Girl gibi en sevilen şarkılarını seslendireceği dünya turnesi için yoğun bir hazırlık süreci geçiren Madonna hayranlarını korkuttu. Madonna’nın 15 Temmuz’da Kanada’nın Vancouver şehrinde başlayacak olan özel dünya turunun 30 Ocak 2024’te sona ereceği açıklanmıştı. Evinde bir anda fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Madonna’nın çok ağır bir bakteriyel enfeksiyon geçirdiği ve 24 Haziran’da yoğun bakıma alınarak entübe edildiği açıklandı. Sanatçının menajeri Guy Oseary dünya turunun ertelendiğini açıkladı. Yıllardır sanatçıyla çalışan menajeri Guy Oseary, Madonna’nın ölümden döndüğünü ve yoğun bakımda kaldığını doğrularken hâlâ hastanede tıbbi bakım altında olduğunu ancak doktorların yıldız şarkıcının iyileşeceğini açıkladığını duyurdu. Guy Oseary, enfeksiyonun sebebini belirtmezken Madonna’nın merakla beklenen dünya turu da dahil olmak üzere işle ilgili planlanan her şeyin belirsiz bir tarihe kadar ertelendiğini söyledi. 64 yaşındaki Madonna’nın aylardır bu turne için çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdiği, kendini çok yorduğu ve sağlığını ikinci plana attığı düşünülüyor. “Kendini hâlâ genç, üstelik de yenilmez sanıyor. Ancak böyle değil” diyen aile “Onu gerçekten kaybedeceğimize inandığımız çok zor birkaç gün geçirdik. Madonna’nın ucunda ölüm bile olsa ününü ve kariyerini sağlığı dahil her şeyin önüne koyacağından korkuyoruz.” açıklamasını yaptı.Madonna’m seninle dans etmek istiyorum, hadi bakalım kalk bakalım…

KURAK GÜNLER

Katıldığı birçok festivalden ödüle dönen yapım bu kez Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Film Akademisi tarafından Brüksel’de düzenlenen Lux Seyirci Ödül Töreni’ne (LUX Audience Award) katıldı.

Selin Yeninci ve Ekin Koç’un başrollerini üstlendiği “Kurak Günler”, törende bu yılın en iyi 5 filmi arasında gösterildi. Kurak Günler filminin oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Selin Yeninci, Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı, Eylül Ersöz yer alıyor:

Kurak Günler filmi Kayseri'nin bir kasabasında çekildi. Filmi, Kayseri'nin bir kasabasında çektiklerini anlatan yönetmen Emin Alper, "Süre az olunca bazı sahneleri nasıl çektiğimi bilmiyorum, oyuncularımızla uzun süre prova yaptık. Hepsi çok güzel işler çıkardı. Savcının kendini keşfetmeye ihtiyacı vardı, hikaye bunun üzerine kuruldu ve çekildi." demişti. Kurak Günler Altın Portakal'da 9 kategoride ödül almıştı. Kurak Günler filminin konusu şöyle: Emre, Yanıklar kasabasına yeni tayin olmuş çiçeği burnunda bir savcıdır. Bekleyen işlere büyük bir ciddiyetle sarılan Emre, başta belediye başkanı Selim Bey olmak üzere kasaba eşrafı tarafından büyük bir saygıyla karşılanmıştır. Ancak bu hoş karşılamaya rağmen ilk günden itibaren bazı tuhaflık ve gerginlikler yaşanır. Belediye başkanlığı seçimleri yaklaştıkça kasabadaki gerginlik iyice artar. Emre, siyasi çekişmelerde taraf olmak istemese de ona karşı yükselen homurtular, onu yavaş yavaş kasabanın muhalif gazetecisi Murat'a yaklaştırır ve genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngüye sıkışıp kalır.

AZMİN ZAFERİ

Zaman zaman motivasyonunuzun eksildiğini gücünüzü kaybettiğinizi düşündüğünüz oluyor mu? Hemen size harika bir kadından bahsetmek istiyorum. Helen Keller 1880-1968 yılları arasında yaşamış Amerikalı bir pedagogdur. Onu diğer pedagoglardan farklı kılan şey neredeyse doğuştan diyebileceğimiz kör, sağır ve dilsiz olmasıydı. O, insan beyninin gücünün de canlı bir örneği. Yaşamının ilk on dokuz ayında zihninde yer etmiş tek bir sözcükten, "su" sözcüğünden yola çıkarak başardığı her şey (İngilizce, Almanca, Fransızca, Latince ve Rusça konuşabiliyordu) beynin, kullanıldığı taktirde ne olağanüstü kapasitesi olduğunu gösteren bir mucizenin ifadesi. Bakan körler, işiten sağırlar ve konuşan dilsizlerle dolu olan bir dünyada o gören bir kör, duyan bir sağır ve kendini ifade edebilen bir dilsizdi. Helen Keller, yaşamı parmak uçlarıyla keşfetti... Azmiyle, yaptıklarıyla ve yarattıklarıyla milyonlarca insan için esin kaynağı ve başarı örneği oldu.Onun hayat hikâyesini okuduğunuzda, "zor" yaşamınızı kolaylaştırma gücünün kendinizde olduğunu da keşfedeceksiniz. Tıpkı Helen Keller gibi.1880'de Alabama'da doğan Helen Keller, Amerika Birleşik Devletleri'nde Lisans Diploması almaya hak kazanan ilk sağır körü oldu. Genç yaşlardan itibaren Keller, sadece 19 aylık bir yaşta küçülen bir hastalık - muhtemelen menenjit veya kızamık - sonra sağır ve kör hale getirilmesine rağmen zekası ve hırsları ile ün kazanmıştır. Keller üç kardeşten biriydi ve babasının ilk evliliğinden iki büyük erkek kardeşi vardı, ama öğretmen ve uzun zaman arkadaşı Anne Sullivan ile derin bir dostluk kurdu. Çocukluğunda Keller, sağırlar için çok sayıda okulda eğitim gördü. Konuşmayı öğrendi ve insanların dudaklarını elleriyle okuyabildi. Keller başarılı bir kamu konuşmacısı oldu ve dünya çapında izleyicilere kadınların oy hakkı ve engellilik hakları da dahil olmak üzere çeşitli konularda dersler verdi. Çok sayıda ülkeyi ziyaret etti ve birkaç ABD Başkanı, Winston Churchill ve Jawaharlal Nehru gibi dünya liderleriyle tanıştı. Keller'ın konuşmasına Helen Keller Arşivi'nden erişilebilir. Peter Fagan ile nişanlı olmasına rağmen, Keller hiç evlenmedi. O, kendini adamış bir sosyalist ve marjinal ve savunmasız grupların haklarını savunan biriydi. Keller, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin (ACLU) yanı sıra 1915'te Hellen Keller Uluslararası örgütünü kurmaya yardım etti. Keller, hayatı boyunca engellilerin, kadınların ve işçilerin haklarına yönelik kampanya yürüttü. Keller, genç yaşlardan itibaren yazmaya başladı ve sadece 22 yaşında otobiyografisini yazdı, The Life of Life (Hayatımın Öyküsü) adlı eseri , 50 dile çevrildi ve bugün basılmış durumda. Diğer çalışmaları arasında , Karanlıktan , bir dizi dergi ve yaşadığı Dünya'yı , hayatını ve görme ve işitme kaybına uyum sağlamayı öğrenmiş olduğu yer yer yer alıyor. O, cesaret ve merhamet için dünya çapında tanınmıştı ve Başkan Lyndon B. Johnson tarafından ABD'deki en yüksek sivil ödüllerden biri olan Cumhurbaşkanlığı Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi. Filmde, kitaplarda ve televizyonda, 1962 yılında Keller'in öğretmeni olan Anne Sullivan'ın nasıl iletişim kurabileceğini öğreten bir film olan The Mucize İşçisi de dahil olmak üzere resmedilmiştir. Helen Keller 88. doğum gününden birkaç hafta önce evinde huzur içinde öldü. Helen Keller International, Afrika ve Asya'da 20 ülkede 120'den fazla programla, körlüğü önlemeye ve dünyadaki yetersiz beslenmeyi azaltmaya adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet göstermeye devam ediyor. Helen Keller’ın bazı başarılarından söz edelim biraz., 1915 yılında Hellen Keller International kuruldu; Organizasyon, 20 ülkede 120'den fazla program ile, bugün çalışmaya devam ediyor. ABD Başkanlık Özgürlüğü Madalyası verildi. ABD'de Lisans Diploması almaya hak kazanan ilk sağır-kör kişiydi.

HİDAYET’İN YERİ

Bu hafta kısa tatil için gittiğim Selimiye’de lezzetine doyamadığım bir yerden söz etmek istiyorum. Hidayet’in yeri Uğur, Onur ve Meryem gülen yüzler ve büyük bir incelikle, tek tek herkesle ilgilenerek işletiyorlar. Harika bir ortam. Denizin üstündeki iskeleye yerleştirilmiş tertemiz beyaz örtülü masalar, şerbet gibi bir hava ve nezih bir akşam yemeği bizi çok mutlu etti. Birbirinden leziz mezeler, kalamar, karides ızgara ve tavaları arasında tercih etmeniz gerekiyorsa zorlanabilirsiniz. Balıkların en tazesini enfes pişirilmiş olarak yiyebilirsiniz. Ahtapot için tek kelime ile mükemmeldi diyebilirim. Bu lezzet şölenine nazik, güler yüzlü hizmet unutulmaz bir akşam yaşamamızı sağladı. Hidayet Bey ve oğulları Uğur, Onur Beylerin ve Meryem Hanım ile diğer tüm personelin mütevazi yaklaşımları meyve, çay ve kahve ikramları çok hoştu. Gitmenizi ama mutlaka rezarvasyonlarınızı önceden yapmanızı tavsiye ederim.

KIZLAR ANNELERİNİN KADERİNİ Mİ YAŞAR?

Bu hafta harika bir kitap önerim var. Destek yayınlarından Betül Demirkıran Dündar’ın kitabı “kızlar annelerinin kaderini mi yaşar?”

Carl G. Jung der ki; “Bütün anneler içlerinde kızlarını ve bütün kızlar da içlerinde annelerini taşırlar.”

Sen de yıllar sonra tıpkı annene benzediğini fark edenlerden misin?

Seneler boyu onun gibi olmamak için ters yöne doğru koşarken acı gerçekle yüzleşenlerden misin?

Bugünümüz geçmişte yazıldı, geleceğimiz ise şimdide yazılmakta... Başına gelen her olayı kader sanıp, çaresizlik hissi içinde yaşamını sürdürmek yerine anne babanın, atalarının ayak izinden çıkıp kendi yolunu çizmek için gerekenleri şimdi ve burada kendi iç eczanende bulabilirsin.

Nesiller boyu aktarımı anne kız ilişkisi üzerinden ele alan psikoloji bilimi uzmanı Betül Demirkıran Dündar kaçınılmaz gibi görünen o yazgıdan kurtulmanın yollarını anlatıyor. Adına kader denen, değişmeyeceği düşünülen örüntülerin anneden kıza nasıl aktarıldığını, bu çıkmazların nedenlerini, zihnindeki kör noktaları psikolojinin ve kadim bilginin rehberliğinde keşfedeceksin.Bilinçaltındaki kilitli sandığı açmak ve özgürleşmek isteyen tüm kadınlar için okunası kitaplardan.

Sevgi ve ışıltınızla kalın.