Haber: Mert Osman Erman

Bu, Britanya genelinde herkesten daha fazla, ancak sadece birazdır: Hull'da başka bir öğrenci 57 sınavda başarısız oldu, Guildford'da başka biri 55, Tunbridge Wells'ta bir sürücü 53 kez başarısız oldu.

AA, sinirlerin her zaman rol oynadığını, ancak "tekrarın başarının anahtarı olduğunu" söyledi.

Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) tarafından açıklanan veriler, 2023'ün ilk yarısında sınavı geçen sürücü adaylarıyla ilgilidir.

Her teori sınavı denemesi £23'ye mal olur ve yaklaşık bir saat sürer.

Sürücü Okulu'nun Genel Müdürü Camilla Benitz, "Kuşkusuz ki zor bir sınav ve bu sürücü adaylarının geçmeye olan bağlılığı şaşırtıcı." dedi.

"Teori sınavını hafife almak oldukça kolaydır." diyen Benitz, tekrarın önemini vurguladı. Ulaştırma Bakanlığı verileri, teori sınavı geçme oranının 2007-2008 mali yılında %65'ten, 2022-2023'te %44'e düştüğünü göstermektedir.

Ancak bu öğrenciler için özellikle şanssız bir dönem değil - 2012'de, bir kişinin teori sınavını tam 92 kez geçemediği ortaya çıktı.

İngiltere'de pratik sürüş sınavını rezerve edebilmek için öğrencilerin teori sınavını geçmeleri gerekmektedir.

Teori sınavı, adayların Trafik Kuralları ve sürüş becerileri konusundaki bilgilerini test eden 50 çoktan seçmeli sorudan oluşur ve en az 43 doğru cevap gerektirir.

Bunu, sürüş durumlarının yer aldığı 14 video klibin bulunduğu bir tehlike algılama testi takip eder."