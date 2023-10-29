





Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 1923'te Ankara'dan Sivas Valiliğine gelen telgraf haberi üzerine hükümet binası önünde toplanarak Cumhuriyet'i kutlayan Sivaslıların bir arada olduğu fotoğraf, 100 yıl sonra aynı bina önünde aynı heyecan ve kararlılıkla Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan il protokolü ve Sivaslıları bir araya getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Mücadele yıllarında Sivas'ın ayrı bir yeri ve önemi olduğunu vurgulayarak, "Sivas halkı idarecisiyle, askeri erkanıyla, halkıyla el ele bir tutum sergileyerek Türk Devleti'nin bağımsızlık mücadelesinde zafere giden yolu açmış, Cumhuriyet'in temelleri de burada atılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi' sözü de bu kentin önemini daha çok ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Şehirde Cumhuriyet'in 100. yılına özgü birçok program gerçekleştirildiğini belirten Şimşek, halkın coşku içerisinde etkinliklere iştirak ettiğini ve bu ruhun hiç sönmeyeceğini aktardı.

Şimşek, Cumhuriyet'in 100. yaşının büyük coşku ve heyecanla kutlandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sivaslılar 100 yıl önceki ruhla Cumhuriyet'e sahip çıkmaya devam ediyor. Sivas Cumhuriyet şehri, Cumhuriyet'e giden yolda önemli bir kilometre taşı. Sivas, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına tam 108 gün boyunca ev sahipliği yapmış ve bu şehirde Cumhuriyet'e giden yolda milli mücadele için önemli kararlar alınmış. O nedenle farklı bir heyecan içerisindeyiz. Tüm Sivaslılara Cumhuriyet'e sahip çıktıkları ve bu ruhu, heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Sivas, bundan sonra da aynı ruh ve inançla vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize sahip çıkmaya, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden her türlü zorluk karşısında mücadele ederek çalışkan, özverili ve vatansever duruşunu sergilemeye devam edecektir."