HABER: DİNÇER KARACALAR

Basına yansıyan görüşmede, uluslararası yasallık çerçevesinde, başta insan haklarına saygılı olmak üzere,farklı bölgelerdeki dinlerin birbirlerini tanıması çabalarının, farklı dini ve etnik kökene mensup kişiler arasındaki uyumun ve kalıcı barışın istikrarının inşa edilmesi konularının önemine vurgu yapıldı.

Asya Konseyi Derneği, 2021 yılında Uluslararası Dünya Halkları İttifakına katılarak 146 ülke ile çalışma alanını genişletmeyi sürdürmektedir. Derneğin bu zamana kadar yürütmüş oldukları çalışmalar arasında ağırlıklı olarak, hidroelektrik santralleri (HES),güneş enerji sistemleri (GES), rüzgar enerji sistemleri (RES), bölgesel toplanan çöpleri yakarak bertaraf etme yöntemi ile elektrik enerjisi üretme tesisleri, jeotermal enerji sistemi, toplumsal alan inşaatı, yol, hotel inşaatları, savunma sanayi projeleri, teknoloji işbirliği projeleri, tarım projeleri, elektronik kütüphane gibi projelerde çalışma ortamı yaratmak ve proje geliştirmek yer almaktadır.

Avrasya ekonomik entegrasyon çalışmalarımızı ivedilikle hayata geçireceğiz

Görüşme sonucu açıklama yapan Asya Konseyi Derneği Genel Başkanı Alper Ömerdedeoğlu, Ortadoğu’da yaşayan farklı etnik kökene sahip kişilerin ve birbirine tersdüşmüş, küs aşiretlerin barıştırılması için bu konuda daha önceden hazırladıklarıekonomik ve sosyal çalışmaların hemen başlatılması kararını aldıklarını ifade etti. Sözlerini Kafkasya Bölgesi’nin hakimiyetinin tamamlanması için Rusya ve Türk Cumhuriyetleri ile ekonomik, sosyal ve siyasal ortak platformda buluşulduğunu ve "memorandum hazırlığında olduklarını" hatırlatarak sürdürdü.

Avrasya Ekonomik Entegrasyon ile igili çalışmalarından bahsederken‘ ’halihazırdaki projelerimizi Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili makamları ile görüşüp ivediliklehayata geçireceğiz’’ şeklinde açıklama yaptı.

Filistin-İsrail arasındaki gerginliğin önlenmesinde Türkiye’nin rolü büyük

Genel Başkan Ömerdedeoğlu, Filistin-İsrail arasında süregelen gerginliğin bertaraf edilebilmesi konusunun da konuşulduğu görüşme ile ilgili soruları yanıtlarken, ‘’Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye’nin önemli bir rol oynayacağı kanısındayım. Bu konuda dernek olarak, gerginliğin giderilmesi yönünde aldığımız çalışma kararında ilerleyeceğiz’’ dedi.

Türkiye Yüzyılı’nda Küresel Güç Olmak

Asya Konseyi Derneği Genel Başkanı ve İPAOW Uluslararası Dünya Halkları İttifakı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Ömerdedeoğlu, basına yaptığı açıklamada’’Her geçen gün yükselişini sürdüren ülkemizin,Türkiye Yüzyılı’nda küresel güç haline gelmesi yönünde çalışmalarımıza ve projelerimize ağırlık vereceğiz.’’ dedi. Yakın ve orta dönemde gerçekleştirmeyi amaçladıkları çalışmalarını şu şekilde özetledi: ’’Coğrafyamızdaki ülkeleri sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan incelemekteyiz. Ekonomik yapısı ve işleyişibenzer profildeki ülkelerin birbirlerine yaklaşmalarını sağlarken ayrı profildeki ülkelerin birbirlerini tanımalarına fırsat vererek, ülkelerdeki ekonomik gelişmeleri takip etmek ve eksikliklerimizi giderebilmek amacındayız. Bölgemizdeki siyasi çözümlemeleri yaparken dünya ölçeğinde fiyat ve kalite standardının yakalanmasını hedefliyoruz. Dış ticaret hacmindeki artış, konuya dair bilgi eksikliğinin giderilmesi, ulusal banka kredilerinden çok daha uygun şartlarda doğrudan yararlanma ve ihracata ilişkin devlet teşviklerinden yararlanma imkanı ile sağlanacaktır. Sektörde, KOBİ varlığının sayısındaki artışı ve mevcut pazarların devamlılığının sağlanmasını amaç edindik. Bunun yanı sıra coğrafyamızda bulunan ülkeler ile dış politikadaki ilişkilerimizi (ticari ve siyasi ) gerçekçi ve tutarlı hale getirmek için doğru araçlarla tahlil edilmesini sağlamak durumundayız’’ diye ekledi.