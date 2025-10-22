TFF'den yapılan açıklamada; Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle, Galatasaray'ın, çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra 6 futbolcusunun sarı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Beşiktaş'ın da saha olayları ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi.

Gençlerbirliği ile Eyüpspor talimatlara aykırı hareket, Antalyaspor 6 futbolcusunun sarı kart görmesi sebebiyle kurula sevk edilirken, RAMS Başakşehir Kulübü ve kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.