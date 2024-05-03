Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ise son hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:
Süper Lig
Bugün:
20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Mayıs Pazar:
16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
Trendyol 1. Lig
Yarın:
19.00 Eyüpspor-Göztepe (Eyüp)
5 Mayıs Pazar:
16.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Ahlatçı Çorum FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Çorum Şehir)
16.00 Manisa FK-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bodrum FK-Kocaelispor (Bodrum İlçe)
16.00 Sakaryaspor-Tuzlaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Ümraniyespor-Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Gençlerbirliği-Bitexen Giresunspor (Eryaman)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
Yarın:
15.00 Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Kırşehir-1461 Trabzon (Kırşehir AHİ)
15.00 Serik Belediyespor-Esenler Erokspor (Serik İsmail Oğan-Seyircisiz)
15.00 Adıyaman FK-Hes İlaç Afyonspor (Kahta İlçe)
15.00 Bucaspor 1928-Diyarbekispor (Yeni Buca-Seyircisiz)
15.00 Bursaspor-AcnTURK Sigorta Vanspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
15.00 Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Karacabey Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Fethiyespor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Etimesgut Belediyespor-İnegölspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-GMG Kastamonuspor (Bolluca-Seyircisiz)
15.00 Isparta 32 Spor-Alagöz Holding Iğdır FK (Isparta Atatürk)
15.00 Karaman FK-Somaspor (Yeni Karaman)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Menemen FK (Diyarbakır)
15.00 Belediye Derincespor-Denizlispor (Belediye Derincespor)
15.00 Uşakspor-Sarıyer (Uşak 1 Eylül)
15.00 İskenderunspor-Düzce Cam Düzcespor (Kırıkhan İlçe)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
5 Mayıs Pazar:
14.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)
14.00 Ataşehir Belediyespor-Hakkarigücüspor (İBB Esatpaşa)
14.00 Trabzonspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 Beşiktaş United Payment-Bitexen 1207 Antalyaspor (Halit Kıvanç)
14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-ALG Spor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Beylerbeyi-Wulfz Fatih Karagümrük (Beylerbeyi 75. Yıl)
14.00 Fatih Vatanspor-Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor (Fatih Mimar Sinan)