İstanbul

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Mondihome Kayserispor, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Müsabaka, golsüz eşitlikle sona erdi.

Haftayı 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle kapatan lider Fenerbahçe, 7'de 7 yaparak zirvedeki yerini korudu. MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Galatasaray ise son 6 maçını kazanarak 19 puanla zirve takibini sürdürdü.

Ligin 7. haftasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Yılport Samsunspor-Gaziantep FK: 1-2

EMS Yapı Sivasspor-Atakaş Hatayspor: 0-0

İstanbulspor-Bitexen Antalyaspor: 1-2

Trabzonspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 2-3

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 5-0

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 0-2

Yukatel Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: 4-0

Mondihome Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-0

Gelecek haftanın programı

Ligde 6 Ekim Cuma günü yapılacak 2 maçla açılacak 8. haftanın programı şöyle:

6 Ekim Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Trabzonspor (Yeni Adana)

7 Ekim Cumartesi:

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-EMS Yapı Sivasspor (Stat henüz belli değil)

16.00 MKE Ankaragücü-Mondihome Kayserispor (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)

8 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor (Çaykur Didi)

16.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Beşiktaş Park)

19.00 Atakaş Hatayspor-TÜMOSAN Konyaspor (Mersin)

19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

AA