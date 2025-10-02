Haftanın açılış maçlarında Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise iç sahada Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak.

Derbi mücadelesinde Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: AA