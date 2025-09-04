Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 14 Eylül Pazar günü oynanacak.
Süper Lig'in 5. ve 6. hafta programı şöyle:
5. hafta:
13 Eylül Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
14 Eylül Pazar:
17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)
15 Eylül Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)
6. hafta:
19 Eylül Cuma:
20.00 Göztepe Beşiktaş (Gürsel Aksel)
20 Eylül Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor (Eryaman)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)
21 Eylül Pazar:
17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (Kocaeli)
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
22 Eylül Pazartesi:
20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)